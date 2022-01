Programa do iFood oferece 250 bolsas de formação para pessoas negras

O iFood está com inscrições abertas até sexta-feira, 21, para o programa Talentos da Nova Economia que oferece 250 bolsas de estudo para pessoas pretas e pardas.

Em parceria com a Be Academy, edtech de negócios que elaborou a metodologia do curso e ajudará na seleção, os participantes vão aprender habilidades como tomada de decisão e adaptabilidade, além de conhecimentos em gestão ágil, OKR e banco de dados.

O curso acontece de fevereiro a abril, com 12 aulas online e ao vivo e com 54 horas de conteúdo.

Candidatos com mais de 18 anos e de qualquer lugar do Brasil podem se inscrever. O curso é focado em profissionais formados nas áreas de Administração, Contabilidade, Economia, Direito, Engenharia, Comunicação, Relações Públicas, Relações Governamentais ou correlatas.

Segundo Renata Baccarat, Diretora de Recursos Humanos do iFood, a iniciativa faz parte de uma série de ações do iFood para sanar a desigualdade no país.

“O programa vai incentivar as pessoas participantes a atuarem em empresas que têm apostado neste novo modelo de negócio, com autonomia, senso de responsabilidade, potencial de pensar soluções inovadoras, considerando o momento atual e de olho no futuro das organizações, nas tendências do mercado”, diz.

As inscrições vão até sexta-feira, dia 21, pelo site.

