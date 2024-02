Pretensão Salarial: o que é, como definir e o que colocar no currículo

A definição da pretensão salarial é crucial para candidatos e empregadores. Este artigo aborda sua importância, fatores influentes e melhores práticas para comunicação e negociação eficazes.

Dominar esse aspecto é essencial para maximizar oportunidades profissionais e garantir uma remuneração competitiva que atrai e retém talentos.

O que é pretensão salarial?

Pretensão salarial é o valor monetário que um candidato espera receber em um emprego ou posição específica. É uma parte crucial do processo de candidatura, pois pode influenciar a decisão do empregador em relação ao candidato.

Esta cifra é determinada com base em vários fatores, como experiência, habilidades, nível educacional, demanda do mercado e custo de vida na região onde o trabalho será desempenhado.

Uma pretensão salarial muito alta pode desqualificar um candidato, pois pode exceder o orçamento do empregador para a posição em questão. Por outro lado, uma pretensão muito baixa pode sugerir falta de confiança ou subvalorização do próprio trabalho.

É fundamental para os candidatos pesquisar adequadamente os salários médios para posições semelhantes na indústria e na localização desejada, considerando também suas próprias necessidades financeiras e metas de carreira.

Durante as negociações salariais, é importante ser transparente, justificando a pretensão com base em realizações passadas, habilidades essenciais no currículo e contribuições esperadas para a empresa.

Uma abordagem equilibrada e bem fundamentada tende a resultar em uma negociação bem-sucedida para ambas as partes.

Por que as empresas pedem pretensão salarial?

As empresas pedem pretensão salarial por várias razões fundamentais relacionadas à eficiência e à adequação financeira.

Depois de entender o que é pretensão salarial é preciso compreender, primeiramente, a pretensão salarial permite que as empresas avaliem rapidamente se um candidato está dentro do intervalo salarial previsto para a posição.

Isso economiza tempo para ambas as partes, evitando investimentos desnecessários em candidatos cujas expectativas salariais estão fora do orçamento da empresa.

Além disso, a pretensão salarial fornece às empresas uma visão sobre as expectativas e a valorização dos candidatos em relação ao seu próprio trabalho e às habilidades oferecidas.

Isso pode revelar informações importantes sobre o alinhamento cultural e a motivação do candidato em relação à posição, mostrando seu interesse em construir um futuro profissional.

Outro motivo é que a pretensão salarial serve como ponto de partida para as negociações salariais. Conhecer a pretensão salarial de um candidato permite que a empresa comece a discutir a compensação de forma mais concreta e estruturada, facilitando o processo de fechar um acordo salarial satisfatório para ambas as partes.

O que responder na pretensão salarial?

Para entender o que responder na pretensão salarial, é crucial adotar uma abordagem ponderada e estratégica. Evite fornecer um valor específico e, em vez disso, destaque sua disposição para negociar e flexibilidade.

Demonstre ter feito uma pesquisa de mercado para compreender os salários médios em sua área e setor, oferecendo uma faixa salarial como resposta.

Além disso, mostre abertura para discutir outros aspectos da compensação, como benefícios adicionais ou oportunidades de crescimento. Enfatize o valor que você pode agregar à empresa com suas habilidades e experiência.

Esta abordagem mostra que você está fundamentando sua resposta em dados concretos, enquanto destaca seu interesse genuíno na posição, buscando um plano de carreira de longo prazo na companhia.

Considere também virar a questão e perguntar sobre a faixa salarial oferecida pela empresa, o que pode fornecer insights úteis para suas negociações.

Ou seja: responder à pergunta sobre pretensão salarial, mantenha um equilíbrio entre suas expectativas, flexibilidade e ênfase no valor que você pode proporcionar, preparando o terreno para uma negociação construtiva.

Como colocar a pretensão salarial no currículo?

Inserir a pretensão salarial no currículo pode ser um desafio, já que essa informação pode variar dependendo do emprego e do momento da carreira. Uma estratégia é incluir sua pretensão salarial na seção de objetivos ou resumo profissional.

Por exemplo, você pode mencionar suas expectativas salariais junto com suas metas de carreira e habilidades relevantes para a posição desejada.

Isso mostra ao empregador que você tem uma compreensão realista do mercado e está alinhado com suas próprias expectativas financeiras.

Outra abordagem é mencionar sua pretensão salarial em uma carta de apresentação anexa ao currículo. Neste caso, você pode discutir mais detalhadamente por que acredita que seu intervalo salarial é justo e como ele se relaciona com sua experiência e valor para a empresa.

Por fim, se a empresa solicitar explicitamente a pretensão salarial, você pode incluí-la em uma seção separada no currículo, destacando-a de forma clara e concisa. É importante, no entanto, estar preparado para justificar essa cifra durante o processo de entrevista.

Em todas as abordagens, é essencial fazer um modelo currículo honesto e realista em relação à sua pretensão salarial, levando em consideração tanto suas próprias necessidades quanto às expectativas do mercado para a posição em questão.

Como definir minha pretensão salarial?

Definir o que colocar na pretensão salarial requer uma abordagem cuidadosa e baseada em uma variedade de fatores. Comece pesquisando os salários médios para a posição que você está buscando em sua indústria e localização geográfica.

Isso pode ser feito através de sites de pesquisa salarial, informações de recrutadores e networking com profissionais da área.

Considere também sua própria experiência, habilidades e educação. Avalie como esses elementos se comparam aos requisitos da posição e determine onde você se encaixa dentro do intervalo salarial esperado.

Além disso, leve em conta o custo de vida da região onde o trabalho será realizado, bem como quaisquer benefícios adicionais oferecidos pela empresa, como plano de saúde, plano de aposentadoria e bônus por desempenho.

Refletir sobre suas metas de carreira e necessidades financeiras pessoais também é crucial. Outro ponto fundamental é verificar suas habilidades, sejam soft skills ou habilidades técnicas.

Ao final, é importante encontrar um equilíbrio entre ser realista sobre suas expectativas salariais e valorizar suas habilidades e experiência.

Esteja preparado para justificar sua pretensão salarial durante o processo de entrevista, destacando os motivos pelos quais você merece essa remuneração.

