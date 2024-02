Como fazer um currículo? 20 modelos prontos para você

Elaborar um currículo eficaz é um passo crucial na jornada profissional, sendo a porta de entrada para oportunidades desejadas. A tarefa, por vezes desafiadora, demanda equilíbrio entre informações relevantes e apresentação visual atraente.

Para simplificar esse processo, apresentamos neste artigo uma compilação de 20 modelos prontos de currículo, abrangendo diversas áreas e níveis de experiência.

Seja você um profissional em busca de novas oportunidades ou um estudante prestes a ingressar no mercado de trabalho, esses modelos são ferramentas valiosas para destacar suas habilidades e conquistar a atenção dos recrutadores.

Descubra como transformar seu histórico profissional em uma narrativa cativante e conquiste o emprego dos seus sonhos.

Modelos de Currículos

Modelo de currículo 1 - Estudante

Este modelo é especialmente recomendado para candidatos em busca de estágio e/ou primeiro emprego. É ótimo para quem quer construir um futuro profissional.

Nessa abordagem, a ênfase recai integralmente sobre a formação acadêmica, sendo este o componente de maior interesse para recrutadores que buscam estudantes ou profissionais em sua primeira incursão no mercado de trabalho.

Faça o download do modelo 1, da Robert Half

Modelo de currículo 2 - Estagiário

Esta configuração representa outra excelente alternativa para aqueles que estão dando os primeiros passos em suas carreiras profissionais. Pode ajudar as pessoas a conseguirem um emprego e passarem pelo primeiro onboarding.

A singularidade deste modelo reside na ênfase concedida à área de interesse, à formação e aos idiomas, proporcionando um destaque diferenciado aos aspectos mais relevantes para os aspirantes a profissionais.

Faça o download do modelo 2, da STATO

Modelo de currículo 3 - Trainee

No segmento de resumo das qualificações, há espaço dedicado para destacar as aptidões e habilidades adquiridas, alinhadas à área de interesse.

Tanto a formação acadêmica quanto experiências internacionais podem fundamentar essas competências, complementadas por vivências profissionais. Soft skills também são importantes.

É importante notar que, mesmo em casos de trainees, experiências prévias, mesmo que não diretamente relacionadas à área de atuação, constituem um diferencial significativo.

No campo de experiência profissional, incluir atividades em empresas juniores e trabalhos informais é válido, desde que haja possibilidade de contato para referências.

Faça o download do modelo 3, da Catho

Modelo de currículo 4 - Estagiário ou Trainee

A ênfase recai na objetividade. Compacto e direto, este formato coloca em evidência a formação acadêmica e o domínio de idiomas, posicionando-os à frente do histórico de experiência profissional.

Especificamente para candidatos a programas de trainee, existe a oportunidade de destacar cursos de pós-graduação e especializações concluídas. Esse é um modelo de currículo simples e eficaz.

Além disso, o espaço é reservado para valorizar atividades extracurriculares, como trabalho voluntário, organização de eventos universitários, participação em cursos e workshops, agregando valor ao perfil do candidato.

Faça o download do modelo 4, da Cia de Talentos

Modelo de currículo 5 - Posições iniciais

Se você está iniciando sua jornada profissional, essa organização de informações é a mais recomendada para você. Isso se deve ao fato de que o modelo facilita a exploração de estágios, intercâmbios, cursos complementares, eventos e palestras - elementos que podem indicar uma área de interesse do jovem candidato.

Informações adicionais, como trabalhos voluntários, também têm seu espaço garantido neste formato. É um modelo de currículo word fácil de preencher.

É crucial ressaltar que os recrutadores frequentemente utilizam esses dados para avaliar se o perfil do jovem profissional está alinhado à cultura da empresa, tornando essa disposição de informações ainda mais relevante para quem está começando sua carreira.

Faça o download do modelo 5, da Produtive

Modelo de currículo 6 - Posições iniciais

Semelhante ao anterior, esse formato é perfeito para aqueles que ainda não possuem uma trajetória profissional extensa. Isso ajuda os profissionais de gestão de pessoas a identificar as melhores habilidades.

A configuração é particularmente indicada para jovens profissionais, uma vez que facilita a visualização das habilidades técnicas e comportamentais, que são recursos fundamentais para candidatos nesse estágio inicial de carreira.

Faça o download do modelo 6, da Robert Half

Modelo de currículo 7 - Analista

Profissionais que aspiram a cargos de analista geralmente possuem alguma experiência, no entanto, a formação acadêmica e as responsabilidades técnicas continuam a ser diferenciais essenciais aos olhos dos recrutadores. Esse modelo de currículo grátis é bem prático.

Se você se encaixa nesse perfil, este modelo é vantajoso, pois destaca mais o histórico acadêmico e as experiências técnicas do que os resultados alcançados.

Faça o download do modelo 7, da STATO

Modelo de currículo 8 - Especialista ou gestor júnior

Este formato de currículo é apropriado para esta fase porque concentra-se na especialização do profissional, frequentemente alinhada à sua área de interesse. Esse é um dos modelos de currículo simples.

O modelo também destaca a execução de atividades, fornecendo informações detalhadas sobre as atribuições e responsabilidades em cada cargo, além de incluir certificações e cursos relevantes.

Faça o download do modelo 8, da Produtive

Modelo de currículo 9 - Gerente

Para ressaltar o que possui maior relevância em sua trajetória profissional, é crucial destacar no resumo das qualificações as conquistas mais significativas.

A inclusão de informações adicionais é opcional, permitindo breves menções a promoções ou ascensões rápidas. No que diz respeito à pretensão salarial, em currículos destinados à impressão, só deve ser incluída se for uma exigência.

Faça o download do modelo 9, da Catho

Modelo de currículo 10 - Gerente

Optar por este modelo de currículo é fundamental nesta fase, pois ele destaca aspectos cruciais, como experiências de liderança, responsabilidades assumidas, resultados alcançados e a evolução ao longo da carreira. Isso pode ajudar nos momentos de treinamento e desenvolvimento de sua carreira.

Esse formato é especialmente projetado para evidenciar as habilidades e conquistas que são mais relevantes em estágios mais avançados da trajetória profissional.

Faça o download do modelo 10, da STATO

Modelo de currículo 11 - Gerente ou diretor

Optar por este modelo de currículo é recomendado para destacar pontos fortes e realizações profissionais de forma eficaz. Para esses profissionais, é crucial ressaltar que a experiência profissional supera em importância a formação acadêmica, resultando na inversão da ordem tradicional do currículo.

Além disso, a competência em idiomas deve ser abordada estrategicamente. Se não for um ponto forte, é recomendável posicionar essa informação no final do currículo.

No campo de cursos extras e certificações, formações básicas como Pacote Office não devem ser incluídas no currículo de profissionais que buscam cargos de liderança, segundo a consultoria.

Faça o download do modelo 11, da FLOW

Modelo de currículo 12 - Gerente ou diretor

Utilizar este modelo de currículo é apropriado durante a fase de consolidação profissional de um executivo. Nesse momento, é crucial que o currículo vá além da transmissão de informações operacionais rotineiras e passe a enfatizar aspectos mais estratégicos.

O foco principal deste modelo recai sobre dados gerenciais, como budget, faturamento, gestão de equipe (direta ou indireta), elaboração de relatórios e estruturação de projetos.

Também é recomendável destacar resultados tangíveis, como redução de custos e otimização da receita, ao mesmo tempo em que se explicitam as áreas que estiveram sob a responsabilidade do executivo ao longo de sua carreira.

Faça o download do modelo 12, da Produtive

Modelo de currículo 13 - Muita experiência

Optar por este modelo de currículo é apropriado para aqueles que acumularam diversas experiências profissionais e acadêmicas.

A principal vantagem deste formato é a capacidade de agrupar as várias passagens do candidato em blocos, proporcionando uma apresentação organizada, clara e objetiva de sua ampla experiência. Essa estrutura ajuda a destacar de maneira eficaz a trajetória profissional abrangente do candidato.

Faça o download do modelo 13, da Robert Half

Modelo de currículo 14 - TI

Este currículo mais sintético destaca as informações essenciais de sua experiência e habilidades, tornando-o fácil de ler para recrutadores ocupados na área de TI. Personalize conforme necessário para se adequar à sua situação específica.

Isso ajuda as pessoas a conseguirem passar na entrevista e passarem pelas etapas iniciais, como o exame admissional.

Faça o download do modelo 14

Modelo de currículo 15 - CEO

Optar por este modelo de currículo é apropriado para CEOs devido à necessidade de concisão e objetividade. Os executivos que atingiram esse patamar não precisam se deter em descrições longas.

A sugestão é destacar as principais ações que trouxeram impacto para a empresa, como histórico de fusões ou aquisições, estratégias e planejamento de negócios, além de resultados relevantes.

Esse enfoque direto e centrado em conquistas permite uma apresentação eficaz das realizações do CEO ao longo de sua carreira.

Faça o download do modelo 15, da Produtive

Modelo de currículo 16 - CEO ou Gestão

Escolher este modelo de currículo é outra opção viável para presidentes de empresas, oferecendo uma abordagem ainda mais concisa. Neste formato, as atividades desempenhadas pelo profissional são centralizadas no resumo do currículo.

O objetivo principal é evitar repetições, visto que as responsabilidades assumidas nas últimas empresas em que o executivo trabalhou podem apresentar semelhanças.

Essa abordagem focada e direta visa destacar as realizações e competências mais relevantes do presidente de forma eficiente.

Faça o download do modelo 16, da STATO

Modelo de currículo 17 - Freelancers

Este modelo para profissionais freelancers destaca suas habilidades essenciais, projetos mais significativos e permite que os clientes em potencial compreendam rapidamente o valor que você pode trazer para seus projetos. Personalize conforme necessário para se adequar à sua área específica de atuação.

Faça o download do modelo 17

Modelo de currículo 18 - CEO ou Diretor de Negócio

Optar por este modelo de currículo é apropriado para presidentes de empresas, poi o currículo desse nível é bastante peculiar. Neste formato, a ênfase recai nas realizações e entregas de destaque.

A especialista destaca que, dado o pressuposto de que o executivo já acumulou experiências em diversas áreas, é comum que o currículo tenha apenas uma página, refletindo a concisão e foco nas conquistas mais relevantes do presidente ao longo de sua carreira.

Faça o download do modelo 18, da STATO

Modelo de currículo 19 - Carreira acadêmica

Escolher este modelo de currículo é indicado para evidenciar a formação acadêmica, conquistas acadêmicas, títulos e experiência relacionada ao ensino.

Este modelo, disponível no Office, segue como fio condutor a cronologia das formações, destacando graduação, mestrado, doutorado, títulos e experiências profissionais de forma organizada. Isso proporciona uma apresentação estruturada e clara, enfatizando a trajetória acadêmica e profissional do candidato.

Faça o download do modelo 19, acadêmico

Modelo de currículo 20 - Marketing Digital

Este modelo para profissionais de marketing digital destaca suas habilidades, experiência e realizações-chave de maneira concisa, proporcionando aos empregadores uma visão clara de sua expertise na área.

Faça o download do modelo 20.