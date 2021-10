Prestes a inaugurar, Inteli recebe alunos para apresentar modelo acadêmico

O Inteli, universidade focada em tecnologia fundada André Esteves, Roberto Sallouti e sócios do BTG Pactual, vai reunir educadores, pais e candidatos ao processo seletivo na próxima semana.

A proposta é que o público possa tirar dúvidas sobre o processo seletivo e o modelo acadêmico exclusivos.

Batizada de Inteli Day, a data marca o primeiro encontro presencial organizado pela instituição. Os estudantes também poderão conhecer detalhes programas de bolsas de estudos da instituição.

O evento acontecerá no dia 17 de outubro, em tanto no período da manhã quanto no período da tarde, e reunirá uma apresentação detalhada sobre o instituto, com temas como: modelo acadêmico, como serão as aulas, quais parcerias o Inteli já possui e seção de dúvidas com candidatos e pais.

Para completar a programação o Inteli traz um painel sobre o mercado tech com as empresas parceiras.

Com início das atividades letivas previsto para fevereiro de 2022, o Inteli vai oferecer, inicialmente, quatro cursos de graduação presenciais: Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Ciências da Computação e Sistemas de Informação. Divididos em 16 módulos, os cursos terão duração de quatro anos.

A instituição aposta em um modelo acadêmico inspirado em centros universitários como, Minerva, Olin College e MIT, que integra ao currículo disciplinas como empreendedorismo, economia de mercado, estado de direito e sustentabilidade e oferece ambiente ideal para quem tem sede de conhecimento e capacidade de adaptação orientada a problemas reais.

Para formar as futuras lideranças em tecnologia do país, o Instituto firmou parcerias com grandes empresas nacionais e internacionais, que permitirão a indicação de casos reais para que os alunos desenvolvam soluções ou produtos que impactem diretamente a sociedade desde o primeiro dia de aula.

Com inscrições abertas, que podem ser feitas até o dia 2 de novembro, o processo seletivo é baseado em uma combinação de três eixos: perfil, prova e projeto e requer uma avaliação que busca conhecer o aluno além das notas.

Em 2022, das 240 vagas previstas, pelo menos 40% serão destinadas a bolsistas. Todo aluno aprovado no processo seletivo e que tiver solicitado a bolsa é elegível ao recurso, que, além da mensalidade pode oferecer auxílio estudantil destinado à moradia e à alimentação.