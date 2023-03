Por que você deveria parar de usar "ok" em conversas

O que você sente quando recebe a sentença “Ok”? Para esta semana, retomo as crônicas metalinguísticas, em homenagem à Língua Portuguesa.

"OK!" é uma expressão cretina. É feia à beça, cafona ao extremo. Sua frieza e seu comodismo vêm há muito tempo.

Imagino um sujeito que redige ao chefe:

- Bom-dia, senhor Gomes! Recebi o e-mail e já convoquei todos os colaboradores do Setor BETA, para uma nova reunião.

Ansioso por demonstrar um bom trabalho, recebe como resposta:

- OK!

Não há como negar que o subordinado se sentirá instantaneamente mal. Vida que segue, e que ele nem pense em reclamar disso.

No amor, então, o "OK!" é como chamar briga. É ríspido, insensível demais (independentemente da ocasião e da hora):

- Passei a tarde inteira lendo mensagens que me fazem recordar o nosso amor. Que assim seja sempre, no calor de nossos corpos e almas. Amo você!

O rei ou a rainha das desculpas tecnológicas da rapidez louca do cotidiano envia como r-e-s-p-o-s-t-a:

- OK!

Com isso, é garantida uma rápida e revoltante ligação telefônica, com um bom puxão de orelha diante do ato mal-educado.

A questão não é nem a reciprocidade sentimental, mas a falta de educação, como a do sujeito que insiste em não responder o cumprimento de um vizinho no elevador.

No meio familiar, pode ser ainda mais grave. Isso levaria a um castigo doloroso, e uma mãe poderá deixar de conversar com o filho pelas próximas décadas:

- Meu filho, que Deus ilumine seus passos em mais esta viagem de férias! Bom descanso! Mamãe ama infinito você, criaturinha!

- OK, mãe!

Que dor é a abominável mensagem relativa, de maneira irônica, a "Tudo bem!" Por isso, não a uso, não gosto de recebê-la e rezo para que todos a esqueçam (bem longe).

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ETIMO.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa



