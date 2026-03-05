Por que um executivo experiente decidiu priorizar pessoas? ‘Estou devolvendo o privilégio que tive’

Após quase quatro décadas na Roche e uma carreira internacional, Maurício Adade hoje se dedica a conselhos, mentorias e à formação de novos líderes (Arquivo Pessoal)
Redação Exame
Publicado em 5 de março de 2026 às 11h17.
Depois de 40 anos em multinacionais, mais de duas décadas fora do Brasil e passagens por três continentes, Maurício Adade chegou a uma conclusão pouco comum entre executivos que construíram carreiras globais: liderar apenas com foco em desempenho financeiro não faz mais sentido.
“Hoje é impossível você pensar somente em performance”, afirma.
Agora, fora da rotina executiva, dedica-se a conselhos, mentorias e à formação de lideranças com uma gestão mais humana e socialmente responsável.
A carreira de Adade começou no chão de fábrica. Recém-formado, ingressou em uma empresa alemã do setor de alimentos. Pouco tempo depois, assumiu a responsabilidade por uma unidade industrial de uma empresa Italiana. A experiência consolidou uma percepção que o acompanharia dali em diante: o interesse maior não estava na operação, mas na gestão, relacionamento e desenvolvimento de equipes.
A mudança de foco levou Adade para a Roche, líder global pioneira em produtos farmacêuticos e de diagnóstico, onde permaneceu por 37 anos.
Foi ali que iniciou sua trajetória internacional. Primeiro no México, depois em Singapura, passou a responder por operações na Ásia, no Japão, na Oceania, na Índia e no Paquistão. Mais tarde, atuou na matriz, na Suíça. “Foi uma jornada que realmente me proporcionou, de fato, uma minha carreira global”, conta.
Ao longo desse período, envolveu-se intensamente com o setor de nutrição humana e animal, especialmente em projetos voltados ao combate à desnutrição em países em desenvolvimento, com foco no continente africano.
“Era uma forma de buscar soluções mais sustentáveis para problemas muito sérios”, diz.
Após a venda de parte dos negócios para a DSM, Adade seguiu na nova companhia, onde se tornou diretor de marketing global (CMO), na Holanda. Mais tarde, integrou a DSM-Firmenich, formada após a fusão com a empresa suíça Firmenich. Em 2015, voltou ao Brasil, responsável pelos negócios na América Latina.
“Eu sempre disse à empresa que queria retornar. Quando surgiu a oportunidade, voltei.”
No fim de 2025, Adade encerrou a rotina de executivo em tempo integral. Aos poucos, passou a concentrar a agenda em conselhos de administração, conselhos consultivos, mentoria e programas de formação de líderes.
“Estou tentando devolver um pouco do privilégio que eu tive na vida”, afirma. “É um compromisso comigo mesmo.”
A decisão foi acompanhada por uma reflexão mais ampla sobre o papel da liderança no mundo contemporâneo. “Nunca existiram tantas pessoas com depressão, com ansiedade, tantos jovens com problemas de saúde mental”, diz. “Isso mostra que algo não está funcionando e que a velocidade das mudanças aumentou exponencialmente.”
Para ele, a busca exclusiva por resultados financeiros contribui para esse cenário. “A empresa precisa dar retorno financeiro, mas o retorno para a sociedade também precisa estar lá.”
Ao falar com profissionais em início de carreira, Adade costuma resumir sua experiência em três orientações.
Para ele, o importante para o líder, é “ensinar a pescar” e não simplesmente “entregar o peixe”. O essencial é ampliar e criar sempre o acesso a oportunidades.
Hoje, Adade organiza a rotina em torno de conselhos, mentorias e projetos educacionais. Parte do trabalho envolve a formação de executivos e conselheiros. “É ajudar as pessoas a aprender o que a escola não ensina”, diz.
Ele vê essa fase como continuidade, não como aposentadoria. “É um novo ciclo, mais gerenciado por mim mesmo.”
Ao refletir sobre o futuro, Adade costuma se perguntar como gostaria de ser lembrado. “Não quero dizer às pessoas o que elas têm que fazer. Quero inspirar”, diz. Para ele, o legado está menos nos cargos e mais nas pessoas impactadas ao longo da trajetória. E, principalmente, na família.
“Meu maior legado são meus filhos, Gabriel e Gustavo”, afirma. “Se eu os ver felizes, realizados, olhando o mundo com um pouco do ângulo que tentei mostrar, eu vou me sentir plenamente realizado.”