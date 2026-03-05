Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Essa atriz virou empresária e agora comanda uma marca de US$ 724 milhões listada na Bolsa de NY

Once Upon a Farm capta US$ 198 milhões no IPO e mira expansão vertical e novos produtos

(IMDb/Reprodução)

(IMDb/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de março de 2026 às 11h27.

A Once Upon a Farm, marca de alimentos orgânicos infantis cofundada pela atriz Jennifer Garner, conhecida por filmes como "De Repente 30", começou a ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker OFRM, com avaliação aproximada de US$ 724 milhões.

A oferta pública inicial movimentou quase US$ 198 milhões, consolidando a empresa como um dos casos mais relevantes de consumo saudável a chegar ao mercado de capitais neste ano.

As ações foram precificadas a US$ 18, no centro da faixa indicativa de US$ 17 a US$ 19 apresentada em documento enviado à SEC em janeiro. Horas depois de tocar o sino de abertura na NYSE ao lado dos cofundadores, Garner resumiu o momento. “É uma loucura. Estamos ótimos.” As informações são da Inc.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade

Do posicionamento de marca ao mercado de capitais

Fundada em Berkeley, Califórnia, a Once Upon a Farm construiu sua proposta com foco em alimentos orgânicos refrigerados para bebês e crianças. A decisão de abrir capital, segundo o cofundador e CEO John Foraker, vinha sendo discutida há anos.

“Há anos discutimos a possibilidade de nos tornarmos uma empresa independente de capital aberto”, afirma. Para ele, o IPO é um passo estratégico para ampliar o impacto da companhia. A meta é apoiar melhorias sistêmicas na nutrição infantil e ampliar acesso a produtos com ingredientes naturais e frescos.

Entre os investidores que participaram da jornada até o IPO estão S2G Ventures, Cambridge Companies SPG e Cavu Consumer Partners, conhecida por investir em marcas como Oatly, Poppi e Recess.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

O que o IPO sinaliza para o setor

Para o público de finanças corporativas, a estreia da Once Upon a Farm na NYSE indica que marcas de consumo saudável com narrativa forte, cadeia estruturada e apoio de investidores institucionais continuam encontrando espaço no mercado de capitais.

O adiamento inicial do IPO, causado pela paralisação governamental mais longa da história dos Estados Unidos, não alterou o plano estratégico de longo prazo. A companhia retomou o cronograma quando as condições permitiram.

Ao atingir avaliação de US$ 724 milhões, a Once Upon a Farm demonstra que negócios ancorados em propósito, diferenciação de produto e expansão disciplinada podem converter capital de marca em capital financeiro. Para investidores e executivos, o caso reforça a tese de que o segmento de alimentação saudável infantil segue como terreno fértil para crescimento escalável e consolidação de mercado.

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Negócios

Keeta, gigante chinesa de delivery, demite 200 funcionários e freia expansão no Brasil

Esta livraria mineira vende cada vez mais livros, não para de abrir lojas e fatura R$ 1 bi

‘Esse é o maior investimento da nossa história’, diz presidente da WEG sobre novas fábricas

Esta empresa de Joinville vai descomplicar o setor de logística — no Texas

Mais na Exame

Carreira

Por que um executivo experiente decidiu priorizar pessoas? ‘Estou devolvendo o privilégio que tive’

Casual

Além do pão com carne: onde provar os sanduíches mais autênticos e criativos de São Paulo

EXAME Agro

Guerra no Irã pressiona fertilizantes, mas Brasil ainda tem margem para esperar

Brasil

Eleições 2026: janela partidária começa nesta quinta-feira, 5