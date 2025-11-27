Por que os melhores CEOs ignoram a regra mais comum do mercado

(fizkes/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11h39.
A visão tradicional diz que CEOs devem focar em estratégia, metas e recursos, deixando a execução para os demais líderes.
Mas uma pesquisa conduzida pela Harvard Business Review mostra outra realidade: líderes que se envolvem no como o trabalho é feito constroem sistemas mais robustos, culturas mais disciplinadas e resultados mais consistentes. As informações foram retiradas do site Harvard Business Review.
DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!
Em vez de se afastar da operação, esses CEOs observam de perto o trabalho de gestores e equipes, moldam comportamentos e criam sistemas que facilitam decisões rápidas e precisas.
Eles não praticam microgestão, mas sim atuam como modeladores de padrões, ensinando equipes a agir com autonomia e clareza. A ideia é garantir que a organização funcione bem mesmo sem a presença constante do líder.
Líderes com esse perfil priorizam métricas que mostram como o cliente é beneficiado, e não apenas indicadores internos. Eles perguntam continuamente como o cliente mede valor, como comprovar esse valor e como garantir que o produto entregue resultados superiores.
Eles desenham processos que aproximam decisões da linha de frente, reduzindo dependências e barreiras. Ferramentas estruturadas, debates intensos e ambientes que estimulam participação tornam o fluxo de trabalho mais rápido, claro e autônomo.
DO 0 AOS US$ 12 BILHÕES: aprenda à aplicar os princípios essenciais de liderança e equilíbrio para desenvolver uma carreira de sucesso com Pedro Franceschi, um prodígio do Vale do Silício. Inscreva-se gratuitamente
A lógica é simples: testar, medir e aprender. A cultura de experimentação reduz a hierarquia nas decisões e fortalece a aprendizagem contínua. A evidência, não o cargo, define o caminho.
Esses CEOs formam líderes capazes de aplicar ferramentas sólidas de gestão, como análise de causas, processos estruturados e rotinas de melhoria. Ensinar o método é parte central do papel da liderança.
A busca por melhor, mais rápido e mais eficiente é permanente. Cada ciclo cria a base para o próximo, reforçando o hábito de aperfeiçoamento constante em toda a organização.
O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora!
Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.
Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!