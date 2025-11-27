Carreira

Por que os melhores CEOs ignoram a regra mais comum do mercado

Como CEOs obcecados pela execução criam empresas mais fortes e inovadoras

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11h39.

A visão tradicional diz que CEOs devem focar em estratégia, metas e recursos, deixando a execução para os demais líderes.

Mas uma pesquisa conduzida pela Harvard Business Review mostra outra realidade: líderes que se envolvem no como o trabalho é feito constroem sistemas mais robustos, culturas mais disciplinadas e resultados mais consistentes. As informações foram retiradas do site Harvard Business Review.

O papel do CEO que vai além da estratégia

Em vez de se afastar da operação, esses CEOs observam de perto o trabalho de gestores e equipes, moldam comportamentos e criam sistemas que facilitam decisões rápidas e precisas.

Eles não praticam microgestão, mas sim atuam como modeladores de padrões, ensinando equipes a agir com autonomia e clareza. A ideia é garantir que a organização funcione bem mesmo sem a presença constante do líder.

Os fundamentos da liderança mão na massa

Foco no que gera valor real para o cliente

Líderes com esse perfil priorizam métricas que mostram como o cliente é beneficiado, e não apenas indicadores internos. Eles perguntam continuamente como o cliente mede valor, como comprovar esse valor e como garantir que o produto entregue resultados superiores.

Arquitetura intencional do trabalho

Eles desenham processos que aproximam decisões da linha de frente, reduzindo dependências e barreiras. Ferramentas estruturadas, debates intensos e ambientes que estimulam participação tornam o fluxo de trabalho mais rápido, claro e autônomo.

Decisões baseadas em experimentos

A lógica é simples: testar, medir e aprender. A cultura de experimentação reduz a hierarquia nas decisões e fortalece a aprendizagem contínua. A evidência, não o cargo, define o caminho.

Liderança que ensina métodos

Esses CEOs formam líderes capazes de aplicar ferramentas sólidas de gestão, como análise de causas, processos estruturados e rotinas de melhoria. Ensinar o método é parte central do papel da liderança.

Melhoria contínua como disciplina diária

A busca por melhor, mais rápido e mais eficiente é permanente. Cada ciclo cria a base para o próximo, reforçando o hábito de aperfeiçoamento constante em toda a organização.

