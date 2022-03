Por que o medo de errar pode paralisar sua carreira

É muito comum passar por aquele momento na carreira que é preciso olhar e reavaliar. O mesmo acontece quando um profissional está considerando sair de uma área onde tem experiência para desbravar outra completamente nova. O planejamento pode ser uma ferramenta para que a transição seja mais natural. Pensando em trazer informações que ninguém te conta sobre as carreiras de sucesso, a EXAME Academy, em parceria com a Future Dojo, lançou o mais novo episódio do videocast O Que Ninguém te Conta.

Neste segundo episódio, Fellipe Collins, CEO da Future Dojo, e Rodrigo de Godoy, head da EXAME Academy, compartilham insights profissionais com Renato Mocoka, diretor de estratégia de cliente na Twitch (do grupo Amazon). O diretor enfrentou grandes desafios na sua carreira. Talvez o maior deles foi perceber que não seria profissionalmente realizado como produtor audiovisual. Por isso, passou a desbravar novas áreas, como o atendimento ao cliente, onde hoje atua.

Renato comenta no episódio que ser sincero consigo mesmo foi um diferencial para tomar decisões que trouxeram mais satisfação profissional ao longo de sua carreira. Além dessa percepção ser muito pessoal, o diretor de estratégia de cliente na Twitch não descarta o poder das experiências passadas.

“Eu vejo que o meu passado me ajuda. Porque hoje, principalmente na publicidade, uma venda construtiva, um cara que conhece um pouco mais de como funciona a criação é mais valorizado. Hoje a gente fala muito de conteúdo, conteúdo é importante. Então uma venda com conteúdo é superimportante. Às vezes parece um acaso [ter transacionado de carreira] mas que bom que deu tudo certo”, refletiu o diretor.

Experiências como as de Renato Mocoka são enriquecedoras para profissionais que buscam novas possibilidades para suas próprias carreiras. Além de ouvir experiências outra forma construtiva de aprendizado é através de cursos ou eventos.

Assista abaixo ao segundo episódio completo do videocast O Que Ninguém te Conta:

O programa entrevista profissionais das mais diferentes áreas que contam suas experiências para além das páginas dos currículos. O videocast é lançado às terças-feiras e para não perder nenhum episódio basta se inscrever no canal da EXAME Academy.

