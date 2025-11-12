Por que a OpenAI quer mudar o Chips Act e o que isso pode significar para você

OpenAI pede mudança no Chips Act para impulsionar data centers de IA nos EUA (Getty Images)
Redatora
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 09h32.
A OpenAI quer mais do que criar modelos de inteligência artificial. A empresa pediu ao governo dos EUA que amplie o crédito fiscal do Chips Act para incluir servidores, componentes elétricos e data centers de IA, uma medida que poderia acelerar a expansão da infraestrutura tecnológica no país. As informações foram retiradas do TechCrunch.
O pedido é direcionado para mudar a política industrial por trás do Chips Act, solicitando que o crédito fiscal de 35% previsto na lei, hoje voltado à fabricação de semicondutores, seja ampliado para abranger servidores, componentes elétricos e centros de dados de IA.
A proposta tem um objetivo claro: reduzir custos e acelerar a construção de infraestrutura para apoiar o crescimento da IA generativa.
“Ampliar a cobertura do AMIC reduzirá o custo efetivo do capital, diminuirá riscos e liberará capital privado para acelerar a construção de IA nos EUA”, escreveu Lehane.
A carta também defende a criação de uma reserva estratégica de matérias-primas, como cobre, alumínio e minerais de terras raras, e a simplificação de processos ambientais e de licenciamento.
Por trás do embate político, há uma questão prática que afeta muito mais gente do que parece.
A inteligência artificial depende de uma infraestrutura gigantesca e cara: cada modelo, atualização e interação exige poder computacional em escala.
Se o custo para construir e operar data centers continuar subindo, as empresas menores, e até os consumidores, podem sentir o impacto em forma de serviços mais caros e menor acesso à tecnologia.
A OpenAI, que prevê encerrar 2025 com US$ 20 bilhões em receita anualizada e já firmou US$ 1,4 trilhão em compromissos de investimento até 2033, quer garantir que os EUA mantenham a dianteira na corrida global da IA.
Para os profissionais, o recado é claro: a infraestrutura está se tornando o novo campo de batalha da inovação, e entender como ela molda o avanço da tecnologia é essencial para quem quer ocupar os espaços que estão se abrindo no mercado.
O que está em jogo não é apenas uma disputa por incentivos fiscais, é quem vai definir o ritmo e o alcance da próxima revolução tecnológica.
