Por que a OpenAI quer mudar o Chips Act e o que isso pode significar para você

A OpenAI quer mais do que criar modelos de inteligência artificial. A empresa pediu ao governo dos EUA que amplie o crédito fiscal do Chips Act para incluir servidores, componentes elétricos e data centers de IA, uma medida que poderia acelerar a expansão da infraestrutura tecnológica no país. As informações foram retiradas do TechCrunch.

O pedido é direcionado para mudar a política industrial por trás do Chips Act, solicitando que o crédito fiscal de 35% previsto na lei, hoje voltado à fabricação de semicondutores, seja ampliado para abranger servidores, componentes elétricos e centros de dados de IA.

A proposta tem um objetivo claro: reduzir custos e acelerar a construção de infraestrutura para apoiar o crescimento da IA generativa.

“Ampliar a cobertura do AMIC reduzirá o custo efetivo do capital, diminuirá riscos e liberará capital privado para acelerar a construção de IA nos EUA”, escreveu Lehane.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

A carta também defende a criação de uma reserva estratégica de matérias-primas, como cobre, alumínio e minerais de terras raras, e a simplificação de processos ambientais e de licenciamento.

Por trás do embate político, há uma questão prática que afeta muito mais gente do que parece.

A inteligência artificial depende de uma infraestrutura gigantesca e cara: cada modelo, atualização e interação exige poder computacional em escala.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado aqui

Se o custo para construir e operar data centers continuar subindo, as empresas menores, e até os consumidores, podem sentir o impacto em forma de serviços mais caros e menor acesso à tecnologia.

A OpenAI, que prevê encerrar 2025 com US$ 20 bilhões em receita anualizada e já firmou US$ 1,4 trilhão em compromissos de investimento até 2033, quer garantir que os EUA mantenham a dianteira na corrida global da IA.

Para os profissionais, o recado é claro: a infraestrutura está se tornando o novo campo de batalha da inovação, e entender como ela molda o avanço da tecnologia é essencial para quem quer ocupar os espaços que estão se abrindo no mercado.

O que está em jogo não é apenas uma disputa por incentivos fiscais, é quem vai definir o ritmo e o alcance da próxima revolução tecnológica.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL