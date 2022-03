Plataforma global de criptomoedas abre 130 vagas no Brasil

Quer trabalhar com criptomoedas? A Coinbase, plataforma dos Estados Unidos de investimento em criptomoedas, vai expandir sua operação na América Latina e quer começar recrutando profissionais brasileiros para criar um hub de tecnologia no país.

No mundo, a empresa já tem mais de 3.700 funcionários. No Brasil, são 130 vagas abertas para pessoas engenheiras de software. As oportunidades são para o formato de trabalho remoto.

A equipe da Coinbase no Brasil é liderada por Marcello Azambuja, diretor de Engenharia e Tecnologia, que foi diretor global de engenharia da Uber.

“O Brasil é um importante centro de tecnologia para a expansão global da Coinbase, por isso precisamos de uma equipe global de engenharia que reflita nosso objetivo de aumentar a liberdade econômica em todo o mundo”, diz.

A nova equipe será responsável por desenvolver produtos e soluções voltadas especialmente para clientes na região.

Confira as oportunidades no site.

