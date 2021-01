Plataforma de vagas tem mais de 2 mil oportunidades para São Paulo

Apesar da crise econômica que assola o Brasil devido à pandemia do coronavírus, diversas empresas têm vagas em aberto, principalmente na área de tecnologia.

A plataforma de oportunidades Taqe está com mais de 2,3 mil vagas abertas para quem deseja trabalhar na capital de São Paulo e na região metropolitana. As vagas são para empresas como Grupo Fleury, NeoBpo, ServCredi.

As oportunidades são para a capital paulista e também para as regiões de Mogi das Cruzes, Embu, Guarulhos, Osasco, Barueri, São Bernardo do Campo e Itu. Todo o processo seletivo acontecerá via aplicativo da Taqe.

Antes de se candidatar a uma vaga em determinada empresa, os interessados fazem um quiz que irá testar diversos tipos de conhecimentos, como habilidades técnicas, comportamentais e atributos de personalidade, indo além do currículo tradicional.

Assim, o aplicativo traça um perfil profissional e são direcionados para as empresas que mais se adequem a ele.

Para ver as vagas, acesse este link.