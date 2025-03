Greve Petrobras: funcionários defendem home office e PLR nesta quarta-feira. Companhia se posiciona

Petroleiros de todo o país realizam, nesta quarta-feira, 26, uma greve nacional de advertência contra decisões recentes da atual gestão da Petrobras. A paralisação de 24 horas foi aprovada por 94% dos votantes nas assembleias realizadas entre os dias 15 e 23 de março, segundo a Federação Única dos Petroleiros (FUP).

Entre os principais pontos de reivindicação estão a defesa da Remuneração Variável, incluindo a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), e a manutenção do regime de teletrabalho, especialmente após o anúncio de que a companhia pretende aumentar a carga presencial de 2 para 3 dias por semana a partir de 7 de abril — sem negociação com os sindicatos.

A mobilização ganhou visibilidade nas redes sociais com relatos como o de Luciana Frontin, funcionária da estatal desde 2008. “Com minha rede de apoio já esgotada, simplesmente não tenho como aumentar meus dias presenciais. Estou no limite. A empresa não está considerando essas necessidades, e as pessoas mais prejudicadas são as mulheres. Mulheres como eu, que sou mãe solo”, afirmou.

Segundo Sérgio Borges, coordenador do Sindipetro-NF, a paralisação é uma resposta direta à condução das negociações pela gestão de Magda Chambriard, presidente da Petrobras. “A empresa quer impor mudanças no teletrabalho sem diálogo e não apresenta disposição em revisar os valores da PLR, mesmo com lucros bilionários”, afirma.

Reivindicações vão além do home office e da PLR

Além da manutenção do trabalho remoto e da remuneração variável, a categoria lista outras demandas históricas, como:

Solução definitiva para os PEDs do Plano Petros, com foco nos aposentados e pensionistas;

Criação de um Plano de Cargos, Carreira e Salário unificado;

Reposição de efetivo com convocação de concursados e novos concursos públicos;

Medidas contra acidentes de trabalho e mortes no Sistema Petrobras — seis fatalidades foram registradas no fim de 2024;

Garantia de segurança na retomada da Fafen-PR;

Melhoria das condições dos trabalhadores terceirizados e fim da escala 6x1;

Fim da diferenciação entre trabalhadores antigos e novos.

“A greve é um alerta. Queremos retomar a mesa de negociação e construir soluções que contemplem tanto os trabalhadores quanto os objetivos da empresa”, pontua Borges.

Os locais de paralisação serão divulgados ao longo do dia no site da FUP.

O que diz a Petrobras

Em nota oficial, a Petrobras afirmou ter sido notificada sobre a greve e reforçou que respeita o direito à manifestação dos empregados.

"A Petrobras foi notificada oficialmente pelas entidades sindicais sobre a paralisação agendada para o dia 26 de março.

A empresa respeita o direito de manifestação dos empregados. A Petrobras tem mantido diálogo aberto com as entidades sindicais sobre os ajustes ao modelo híbrido de trabalho, que aumentará de dois para três dias na semana o período de trabalho presencial. A partir de 7 de abril de 2025, todos os empregados devem cumprir três dias de trabalho presencial na semana. Além disso, a companhia apresentou proposta às entidades sindicais de acordo específico de trabalho para pactuar esse ajuste pelo período de dois anos.

Os ajustes mencionados visam atender os grandes desafios que a companhia tem pela frente, alinhados ao seu Plano Estratégico.

A Petrobras esclarece, ainda, que já vem repondo seu efetivo de trabalhadores, tendo convocado mais de 1.900 novos empregados em 2024. A companhia também já anunciou publicamente que irá contratar 1.780 novos empregados ao longo de 2025, oriundos de concurso público de nível técnico.

Por fim, convém destacar que a Petrobras possui um programa de remuneração variável que contempla, entre outros itens, a Participação nos Lucros e Resultados (PLR). A Petrobras negociou com as entidades sindicais um acordo de PLR para o período 2024/2025, que será cumprido integralmente pela companhia".