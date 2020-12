Petrobras abre 236 vagas para jovens com cursos profissionalizantes

A Petrobras abriu as inscrições nesta quinta-feira, 3, para o novo modelo do Programa Petrobras Jovem Aprendiz. São 236 vagas para jovens de 14 a 22 anos em nove estados e no DF.

Programas de aprendizado ajudam na inclusão de jovens no mercado oferecendo uma primeira experiência profissional formal. Em 2020, o aumento desemprego entre os mais jovens e a diminuição de oportunidades de formação tornaram esse tipo de iniciativa essencial.

O programa da Petrobras ainda oferece cursos profissionalizantes nas áreas de logística, mecânica, eletromecânica, eletrotécnica, tecnologia da informação e comunicação, segurança do trabalho e assistente administrativo.

As oportunidades estão disponíveis nos municípios de Pilar (AL), São Miguel (AL), Manaus (AM), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Juiz de Fora (MG), Ipojuca (PE), Mossoró (RN), Natal (RN), Paulínia (SP), Santos (SP), Aracaju (SE), Japaratuba (SE) e Laranjeiras (SE).

Quem for aprovado no processo terá jornada de 4 horas diárias de segunda a sexta-feira e fará as aulas no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Para participar, é necessário ter entre 14 e 22 anos e estar cursando ou ter concluído o ensino fundamental ou médio. Os candidatos precisam ter cadastro no CAD único do Governo Federal e ser beneficiários de programas sociais de âmbito Federal, Estadual ou Municipal.

O programa terá vagas reservadas para pessoas com deficiência, sem limite de idade, e adolescentes egressos do trabalho infantil.

Os selecionados terão contrato de aprendizagem com direito a salário-mínimo, 13º salário, férias, vale-transporte e plano de previdência. As inscrições podem ser realizadas até o dia 12 de dezembro pelo site.