Pessoas com deficiência: empresas oferecem 500 bolsas para formação em TI

Para marcar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3/12), a multinacional brasileira CI&T e o Instituto de Gestão em Tecnologia da Informação (IGTI) lançaram um programa gratuito e à distância de formação profissional em tecnologia da informação. Esta edição do curso será totalmente dedicada a pessoas com deficiência.

Serão oferecidas 500 bolsas de estudo para o curso com aulas ao vivo e gravadas. O bootcamp CI&T será um programa curto para ensinar conceitos e práticas para iniciantes em desenvolvimento. Os participantes aprenderão sobre as linguagens Java e SpringBoot no Back End; e Angular no Front End.

O programa também vai ensinar sobre interface de navegação, ferramentas de interação com o usuário, implementação e manutenção de estrutura da base de um site, entre outras habilidades.

O curso começa no dia 27 de janeiro e vai durar dois meses. São 148 horas de conteúdo nas aulas semanais. No final, os alunos terão certificado de conclusão e quem se destacar poderá receber uma oportunidade de emprego na CI&T.

Segundo Ana Paula Fraga, gestora de Diversidade, Inclusão e Responsabilidade Social da CI&T, o objetivo é oferecer oportunidades equitativas no mercado de trabalho.

“O bootcamp foi desenvolvido para oferecer todo o suporte necessário para que eles foquem exclusivamente no aprendizado”, diz Fraga.

Como participar do bootcamp

O programa é voltado para pessoas acima de 18 anos e com ensino médio completo. Não é um requisito ter conhecimento prévio na área de tecnologia.

As inscrições ficam abertas até janeiro pelo site.

