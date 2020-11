PepsiCo tem vagas para profissionais fora do mercado há dois anos

Está pronto para voltar ao mercado de trabalho? A PepsiCo abre novamente as inscrições para o programa “Ready to Return”, com vagas focadas em profissionais que estejam há dois anos, no mínimo, fora do mercado corporativo.

A terceira edição do programa no Brasil tem vagas para as áreas de Vendas e Operações em São Bernardo do Campo (SP), Ribeirão Preto (SP) e Aparecida de Goiânia (GO).

Qualquer profissional afastado do mercado de trabalho pelo tempo mínimo determinado no programa pode se inscrever.

A oportunidade ajuda na retomada da carreira corporativa para mulheres, ou homens, que saíram de seus empregos para cuidar dos filhos. Ou quem se dedicou por um período ao empreendedorismo.

Assim, a seleção levará em conta a experiência anterior da pessoa e sua identificação com os valores da empresa.

Segundo Thaisa Thomaz, diretora de Recursos Humanos, a empresa quer reconhecer a importância de escolhas pessoas de profissionais dos indivíduos.

“Na PepsiCo, valorizamos o que torna cada indivíduo único, e acreditamos que é essa cultura que nos torna mais fortes, diversos e criativos”, comenta ela.

Os selecionados terão salário e benefícios compatíveis com o cargo em que forem contratados. E serão colocados em projetos de suas áreas, com direito a mentoria, treinamentos e imersões para sua atualização e capacitação.

O projeto entra na estratégia da empresa para promover inclusão e diversidade. A operação no Brasil da PepsiCo conta com 45,5% de mulheres na liderança e tem a meta de chegar a 50% até 2025.

As inscrições podem ser realizadas pelo site até o dia 22 de novembro.

Trabalho flexível

Desde o começo de outubro, a PepsiCo adotou uma nova política: os funcionários podem escolher quando e onde trabalham. A única limitação é que o funcionário deve cumprir sua jornada entre às 5 da manhã e às 10 da noite — fora deste horário, a lei trabalhista exige adicional noturno.

A ideia não é só fazer home office, mas liberar o trabalho de qualquer lugar. E os espaços do escritório estão sendo repensados para se adaptar ao novo estilo flexível.

Além da jornada flexível, a Pepsico instituiu novas políticas de licença maternidade ou parental, que já é de seis meses. Agora, o retorno ao trabalho, após a licença, será feito de forma gradual, com um período de adaptação em que o profissional trabalha apenas meio período.