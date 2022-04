Estágio do Boticário oferece salário de R$ 2 mil e 13º salário

O Grupo Boticário anuncia que está com 45 vagas abertas para a terceira edição de seu programa de estágio anual.

Com processo de seleção 100% online, estudantes de qualquer universidade do país podem participar do programa, desde que estejam regularmente matriculados em um curso de ensino superior e tenham previsão de formação para julho de 2023 ou julho de 2024.

A empresa informa que a edição do programa de estágios de 2022 contará com mais de 75% das oportunidades destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência, LGBTIA+ e pretos ou pardos.

Segundo o Boticário, a ação faz parte de um conjunto de medidas adotadas pelo Grupo Boticário para ampliar a representatividade de grupos minorizados em seu quadro de colaboradores.

“Cuidar das pessoas está no cerne da nossa organização. Portanto, além da seleção de perfis diversos, teremos todas as etapas e processos pensados para garantir uma experiência inclusiva e agregadora diante dos candidatos”, conta Emília Ferraz, diretora de talentos, conhecimento e cultura do Grupo Boticário.

A oportunidade pode ser uma boa pedida para aqueles que sonham com uma efetivação, já que o Boticário tende a contratar de forma definitiva boa parte de seu time de estagiários.

De acordo com levantamento da edição passada, 85% dos estagiários foram contratados pela companhia. Além disso, 33% da última turma de trainee do Grupo foi formada por ex-estagiários.

O programa, que inicia em julho, tem entre seus benefícios um salário competitivo perante o mercado de R$ 2,068 mil, 13º salário, vale-transporte, alimentação e refeição, além de plano de saúde, odontológico, desconto em produtos das marcas da companhia, horário flexível, entre outros.

Os participantes dessa edição também atuarão dentro dos novos modelos de trabalho implementados pelo Boticário (híbrido e remoto) e, pela primeira vez, estudantes das mais diversas regiões do país terão a oportunidade de trabalhar na rede, já que, até então, os programas eram restritos a Curitiba, São Paulo e Camaçari (BA) — cidades onde estão localizados os escritórios e fábricas da empresa.

Como se inscrever no programa de estágio do Boticário

Os interessados na vaga de estágio no Grupo Boticário podem realizar a inscrição no site oficial da campanha até o dia 20 de maio.

