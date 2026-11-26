Com quase 3 mil funcionários, a empresa oferece benefícios que vão de previdência privada com contrapartida de até 100% sobre a contribuição básica do funcionário a atendimento psiquiátrico dentro do escritório, sessões gratuitas de psicoterapia, licença-paternidade de 30 dias e programas de capacitação em inteligência artificial.

A estratégia ajudou a colocar a companhia entre os destaques do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026, iniciativa que reconhece empresas com práticas de destaque na gestão de funcionários.

Para Renata Caffaro, diretora de Pessoas e Comunicação Interna da B3, o diferencial está em compreender que o bem-estar dos profissionais vai além dos benefícios tradicionais, como plano de saúde e vale-alimentação.

"Acho que o que é interessante e talvez seja um diferencial é essa visão mais integrada que a gente tem de cuidar das pessoas, desenvolver as pessoas e preparar as pessoas para o futuro", afirma a executiva, que acumula 25 anos de experiência em recursos humanos e está há quase 13 anos na companhia.

Segundo ela, a estratégia envolve três dimensões: saúde mental, saúde financeira e desenvolvimento profissional.

"A gente é uma empresa do mercado financeiro. Então, como é que a gente apoia os nossos funcionários para ter uma previsibilidade financeira, para que eles se organizem financeiramente, mentalmente e profissionalmente?", questiona.

Previdência privada: B3 dobra a contribuição básica do funcionário

Um dos benefícios oferecidos pela B3 é o plano de previdência privada.

Os funcionários podem contribuir com percentuais de 1% a 7% do salário de contribuição, e a empresa realiza uma contrapartida de 100% sobre a contribuição básica, respeitando o limite de 7%.

Na prática, um funcionário que destina R$ 500 mensais ao plano, dentro das regras de contribuição, pode receber outros R$ 500 da companhia, dobrando o valor destinado à previdência.

De acordo com a Pesquisa Mercer 2025, apresentada pela B3, apenas 46% das empresas analisadas oferecem contrapartida integral sobre a contribuição dos funcionários.

O benefício também permite escolher diferentes perfis de investimento, de carteiras conservadoras a opções moderadas e mais agressivas.

"A gente traz a possibilidade de as pessoas escolherem que tipo de investimento elas querem ter, pensando no longo prazo", afirma Caffaro.

A companhia também promove encontros recorrentes com especialistas em educação financeira, oferece orientações durante a integração de novos funcionários e realiza campanhas para incentivar a adesão à previdência.

A preocupação, segundo a executiva, é ajudar os profissionais a organizar as finanças não apenas durante a carreira, mas também para a aposentadoria.

Psiquiatra no escritório e cinco sessões de terapia por mês

A saúde mental é outro pilar da estratégia de gestão de pessoas.

A B3 mantém um psiquiatra fixo para atendimento, diagnóstico e tratamento de questões relacionadas à saúde mental. Segundo a pesquisa Mercer 2025, apenas 8% das empresas analisadas oferecem atendimento psiquiátrico dentro do ambiente corporativo.

Além disso, os funcionários têm acesso à plataforma Orienteme, que disponibiliza, sem custo adicional, cinco sessões mensais de psicoterapia, uma consulta mensal com nutricionista e uma consulta mensal com orientador físico.

O benefício é extensivo a dependentes a partir dos 6 anos.

A companhia também criou o Programa de Equilíbrio Compartilhado (PEC), que permite ampliar o acesso ao acompanhamento psicológico para pessoas da rede de apoio do funcionário.

Dependentes do plano de saúde, a partir dos 6 anos, podem utilizar o serviço gratuitamente. Já pais, irmãos, amigos e outras pessoas indicadas pelo profissional podem ser incluídos por R$ 12,50 mensais por beneficiário, com limite de três pessoas adicionais.

Outro serviço disponível é o Programa de Apoio Pessoal (PAP), um canal confidencial de orientação psicológica, financeira e jurídica para funcionários e familiares.

Segundo a Mercer, 33% das empresas pesquisadas oferecem programas semelhantes de apoio pessoal.

"A gente tem uma equipe que apoia os funcionários nos momentos mais difíceis da vida, que podem ser financeiros, emocionais ou relacionados aos benefícios", afirma Caffaro.

A B3 também realiza semanas de saúde, palestras com especialistas e ações de prevenção de afastamentos.

Exames médicos, vacinas e fisioterapia sem sair do escritório

Para facilitar a rotina dos funcionários, a B3 levou parte dos serviços de saúde para dentro do ambiente corporativo.

Em parceria com a Dasa, a empresa mantém um laboratório interno para a realização de exames, incluindo coleta de sangue. Segundo a Mercer, 36% das empresas analisadas oferecem laboratórios dentro de suas instalações.

A companhia também possui um programa de fisioterapia em parceria com a CADU. Apenas 14% das empresas pesquisadas oferecem programas de ortopedia, segundo o levantamento.

Na vacinação, a B3 mantém parceria com a Beep Saúde e oferece acesso a imunizações além das previstas no calendário do Sistema Único de Saúde (SUS), para funcionários e dependentes.

Nos últimos anos, a empresa promoveu campanhas relacionadas a vacinas contra dengue, HPV e doenças pneumocócicas, além da tradicional vacinação contra gripe.

A companhia também disponibiliza telemedicina, check-ups, incluindo para cônjuges, e descontos em farmácias da rede RD Saúde.

O plano de saúde permite a inclusão de dependentes até os 31 anos. De acordo com a Mercer, apenas 7% das empresas pesquisadas permitem dependentes nessa faixa etária.

O plano odontológico, por sua vez, não cobra mensalidade de titulares e dependentes. Na comparação da pesquisa, 64% das empresas aplicam descontos de mensalidade para esses beneficiários.

Há ainda um canal de acolhimento e orientação para familiares e cuidadores de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), benefício presente em 21% das empresas analisadas.

"A gente sabe que é uma correria. Em São Paulo, não nos deslocamos tão facilmente. Então, vamos tentando trazer a possibilidade de a pessoa se cuidar e facilitar isso por meio da B3", diz a diretora.

Licença-paternidade de 30 dias e apoio às mães

A parentalidade também ocupa espaço na política de benefícios.

A B3 oferece licença-maternidade de até seis meses e licença-paternidade de 30 dias, período que inclui dez dias adicionais concedidos pela companhia além da extensão prevista no Programa Empresa Cidadã.

Segundo a Mercer, 36% das empresas analisadas oferecem dias adicionais de licença-paternidade além dos previstos no programa federal.

A companhia também mantém iniciativas como o programa Bebê a Caminho, rodas de conversa, acompanhamento de gestantes, sala de amamentação e mentoria para mães.

De acordo com a pesquisa, apenas 18% das empresas oferecem rodas de conversa mensais relacionadas à parentalidade.

Outra medida adotada pela B3 foi garantir o pagamento integral da participação nos lucros e resultados (PLR), sem redução proporcional em razão dos períodos de licença-maternidade ou paternidade.

"Antes, a gente pagava a PLR de forma proporcional e agora paga de forma integral, sem descontar a licença-maternidade e paternidade", afirma Caffaro.

Trabalho híbrido, massagem e até serviço de costura

A flexibilidade também faz parte da política de gestão de pessoas da B3.

Na entrevista, Caffaro explicou que a regra geral é de 60% de trabalho presencial e 40% remoto, permitindo até dois dias de home office por semana.

Há exceções para áreas e situações específicas, incluindo profissionais em regime de teletrabalho.

Nos dados complementares enviados pela companhia, a política aparece com percentuais de comparecimento presencial que variam de 20% a 60% por mês, conforme a modalidade aplicável.

Segundo a Mercer, apenas 33% das empresas analisadas oferecem flexibilidade no trabalho.

A B3 também possui polos em Recife, em Pernambuco, e Florianópolis, em Santa Catarina, o que amplia as possibilidades de contratação fora de São Paulo.

Entre os benefícios para facilitar o cotidiano, está o Espaço Equilíbrio, desenvolvido em parceria com a Bluma, da Natura.

O local oferece quick massage gratuita, salão de beleza e até serviço de costura.

De acordo com a Mercer, 33% das empresas oferecem serviços de massagem, estética ou salão de beleza, enquanto 25% disponibilizam serviços de costura.

Funcionários que utilizam transporte fretado e residem em municípios diferentes do local de trabalho também podem receber reembolso de R$ 200.

A empresa oferece ainda seguro de vida com cobertura equivalente a 24 salários do funcionário, cobertura de 12 salários em casos de falecimento de cônjuges e filhos e auxílio-funeral.

Em situações de afastamento por doença ou acidente, há um programa de antecipação e complementação do auxílio-doença por até um ano, além da manutenção do vale-alimentação por até seis meses.

A companhia também oferece entrada gratuita em museus e iniciativas de incentivo à cultura, além de desenvolver projetos sociais voltados principalmente à educação por meio da B3 Social.

B3 investiu mais de 150 mil horas em capacitação em 2025

Se cuidar das pessoas é uma das prioridades da companhia, prepará-las para o futuro é outra.

Em 2025, a B3 realizou mais de 150 mil horas de capacitação, com média de 45,7 horas por funcionário, crescimento de 13% em relação ao ano anterior.

O investimento médio em treinamento foi de R$ 2.531 por profissional.

Em 2026, os programas de desenvolvimento já somam 107,7 mil horas de treinamento e 45,6 mil participações em atividades de aprendizagem.

Segundo os dados apresentados pela companhia, 100% dos profissionais foram treinados no período, com média de 12,7 experiências de aprendizagem por pessoa.

A estratégia combina formações técnicas, desenvolvimento de liderança e treinamentos comportamentais.

"A gente olha isso dentro do PDI das pessoas, o plano de desenvolvimento individual. A gente entende qual é a necessidade da companhia, da área e do indivíduo", afirma Caffaro.

Os funcionários têm acesso a uma plataforma com milhares de cursos e podem construir suas próprias trilhas de aprendizagem.

A empresa também utiliza informações do plano de desenvolvimento individual e das avaliações dos gestores para recomendar capacitações de acordo com as necessidades profissionais.

"A autogestão do seu desenvolvimento também é algo que a gente promove aqui na B3", diz a diretora.

Na pesquisa de clima organizacional do Great Place to Work (GPTW), treinamento e desenvolvimento é o tema em que a companhia registra sua maior vantagem positiva em relação ao benchmark das Melhores Empresas para Trabalhar.

Inteligência artificial já faz parte do treinamento dos funcionários

A inteligência artificial ganhou espaço na agenda de capacitação da B3.

Em 2025, 43% das horas de treinamento técnico foram dedicadas à tecnologia, com destaque para inteligência artificial, dados e computação em nuvem.

Segundo a companhia, três em cada quatro profissionais elegíveis já concluíram alguma formação em IA. Entre os funcionários capacitados, quase dois em cada três alcançaram níveis intermediário ou avançado.

O investimento acompanha uma transformação mais ampla do mercado de trabalho.

Segundo o Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, 39% das competências atuais deverão mudar ou se tornar obsoletas até 2030.

O relatório também aponta inteligência artificial e big data, redes e segurança cibernética e letramento tecnológico entre as competências de crescimento mais acelerado.

Mas a preparação não se limita à tecnologia.

Em 2026, a B3 já acumula mais de 14 mil horas de desenvolvimento de competências comportamentais, incluindo liderança, comunicação, cultura, gestão e habilidades interpessoais.

O pensamento analítico, por exemplo, continua sendo uma das competências mais valorizadas pelos empregadores, considerado essencial por sete em cada dez empresas, segundo o Fórum Econômico Mundial.

Para Caffaro, o principal desafio do RH é preparar os funcionários para a transformação tecnológica sem perder o lado humano do trabalho.

"A gente olha para IA não do tipo: 'Ah, eu vou cortar pessoas porque vem IA'. Mas como eu preparo as pessoas para usar da melhor forma dentro da organização?", afirma.

Diversidade: B3 estabelece meta de 35% de mulheres na liderança

A diversidade também faz parte da estratégia de gestão de pessoas.

A B3 estabeleceu, por meio de um título de dívida vinculado a metas de sustentabilidade, o compromisso de alcançar pelo menos 35% de mulheres em cargos de liderança, considerando posições de gerência e acima, até dezembro de 2026.

Segundo Caffaro, a empresa acompanha mensalmente indicadores relacionados à presença de mulheres, pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência.

A executiva afirma que a companhia vem fortalecendo essa agenda desde 2019, com metas incorporadas à gestão dos líderes.

"Desde 2019, a gente traz esse olhar e tem essa preocupação de ter as pessoas aqui, dar a possibilidade de carreira, formar essas pessoas e também permitir que tenham ascensão dentro da companhia", diz.

A diretora destaca que a representatividade racial foi uma das dimensões que mais avançaram nos últimos dois anos, embora não tenha informado os percentuais atualizados durante a entrevista.

A B3 também acompanha a presença de mulheres e outros grupos na alta liderança, no conselho e nas diferentes equipes.

"Acho que diversidade é algo que a gente olha há tanto tempo que nem é mais uma pauta. É meio DNA, sabe? É algo que está no nosso dia a dia", afirma.

O desafio de preparar pessoas para um futuro que parece chegar amanhã

Além dos benefícios, a B3 mantém programas de remuneração variável, incluindo PLR negociada com o sindicato, bônus anual vinculado ao desempenho e remuneração de longo prazo baseada em ações da própria companhia.

Para avaliar suas práticas, a empresa acompanha pesquisas de engajamento, indicadores de desenvolvimento, investimentos em treinamento e comparações com outras organizações.

Segundo Caffaro, orgulho e pertencimento estão entre os pontos fortes identificados nas pesquisas internas.

Mas, em um mercado de trabalho cada vez mais impactado pela inteligência artificial, a executiva considera que o maior desafio da gestão de pessoas não está apenas em oferecer benefícios competitivos.

Está em preparar os profissionais para mudanças que acontecem em velocidade crescente, sem perder a cultura organizacional.

"É preparar a organização para o futuro, que parece ser sempre amanhã, com a IA. Preparar as pessoas para essas mudanças, para deixar nossos profissionais cada vez melhores, mais preparados para o que está vindo pela frente, mas sem perder essa dimensão de orgulho, de pertencer, dessa parte humana também", afirma.

Para a diretora, a gestão de pessoas precisa acompanhar toda a trajetória profissional, desde a contratação até a formação, remuneração e eventual desligamento.

"A gente também forma pessoas para o mercado. Então, acho que é esse ciclo que a gente tem que olhar de uma maneira transversal", afirma.