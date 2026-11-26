Passar 28 dias longe de casa, da família e dos amigos faz parte da rotina de milhares de profissionais que trabalham em alto-mar. Em uma indústria na qual a segurança é prioridade e o isolamento pode representar um desafio para a saúde mental, cuidar dos funcionários exige muito mais do que oferecer um bom salário.

É nesse cenário que a Bram Offshore, empresa de apoio marítimo à indústria de petróleo e gás, decidiu investir em benefícios que vão de academias dentro de embarcações a videogames, telemedicina, atendimento psicológico e até melhorias na qualidade dos lençóis e das toalhas utilizados pelos tripulantes.

A companhia, que tem cerca de 3.300 funcionários e 76 embarcações em contrato, é um dos destaques do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026.

Em entrevista à EXAME, Patrícia Moreira, diretora de Recursos Humanos da Bram Offshore, afirma que a transformação na gestão de pessoas começou com uma decisão: ouvir quem está a bordo.

"O nosso grande pulo do gato foi muito a gente começar a escutar as pessoas", diz a executiva, que trabalha há 20 anos com recursos humanos e está há 12 anos na companhia.

De videogames a academias: como funciona o bem-estar em alto-mar?

Na Bram Offshore, os tripulantes trabalham em uma escala de 28 dias embarcados e 28 dias de folga. Durante quase um mês, as embarcações se tornam não apenas o local de trabalho, mas também a casa desses profissionais.

Para melhorar essa experiência, a empresa criou o programa Qualidade de Vida a Bordo, que passou a avaliar desde as condições de descanso até as opções de lazer disponíveis nos navios.

"A gente avaliou desde a qualidade do lençol que eles dormem, da toalha, até, por exemplo, qual tipo de entretenimento eles têm. Então, que seja um jogo de tabuleiro, que seja um videogame a bordo", afirma Moreira.

A iniciativa também levou à instalação de academias nas embarcações que possuem espaço físico disponível. Segundo a executiva, todos os novos navios em construção já estão sendo projetados com áreas destinadas à prática de exercícios.

"As embarcações que comportam academia, elas têm academia. [...] Todas essas que estão sendo construídas novas, elas já vão ter espaço para academia. Porque isso mudou muito agora, ao longo dos anos, a valorização da saúde física", diz.

A preocupação também se estende à saúde mental. A companhia oferece atendimento psicológico por meio da plataforma Conexa, telemedicina e benefícios voltados à prática de atividades físicas, incluindo acesso ao Wellhub.

Para garantir a conexão dos tripulantes com esses serviços, a maioria das embarcações conta com internet via Starlink.

"A telemedicina, sim, funciona a bordo. A gente tem Starlink na maioria das nossas embarcações", afirma a diretora.

A empresa também mantém uma clínica própria em sua estrutura portuária, onde os funcionários podem receber atendimento médico e psicológico após o desembarque.

Home office, previdência privada e benefícios sem coparticipação

Para os funcionários que trabalham em terra, a Bram Offshore oferece um modelo híbrido, com quatro dias presenciais e um dia de home office por semana. O profissional pode escolher o dia em que prefere trabalhar remotamente.

Outro diferencial é a flexibilidade proporcionada pelo banco de horas, que permite compensar jornadas e organizar compromissos pessoais.

"Você pode acumular o seu banco de horas e você não precisa trabalhar nem de home office se você não quiser. Se você quiser fazer home office, você trabalha de onde você quiser", diz Moreira.

Segundo a executiva, o banco de horas é uma das práticas mais valorizadas pelos funcionários. Os saldos não utilizados podem ser pagos a cada seis meses.

Na lista de benefícios também estão plano de saúde, assistência odontológica, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte e previdência privada, com contribuição da empresa de até 5%, conforme a participação do funcionário.

De acordo com Moreira, os planos de saúde e odontológico não possuem coparticipação, inclusive para os dependentes incluídos na cobertura.

A estratégia de remuneração também tem uma característica própria: em vez de apostar em bônus e remuneração variável, a companhia prioriza salários fixos mais competitivos.

"Hoje a gente não tem remuneração variável, o nosso fixo é um fixo mais agressivo aqui. A nossa estratégia de remuneração é mais baseada no fixo", afirma.

Universidade corporativa leva treinamento até a casa dos funcionários

Além dos benefícios tradicionais, a Bram Offshore aposta na educação corporativa como ferramenta para desenvolver e reter profissionais.

A companhia criou uma universidade corporativa própria, com cursos técnicos e comportamentais que podem ser acessados remotamente, inclusive durante os períodos de folga.

A plataforma foi desenvolvida internamente e reúne conteúdos definidos a partir de pesquisas de clima, avaliações de desempenho e demandas apresentadas pelos funcionários.

"Através dessa universidade corporativa a gente disponibiliza diversos cursos, não só técnicos, mas também comportamentais", afirma Moreira.

Segundo a diretora, a ferramenta ajuda a superar um dos principais desafios do RH no setor marítimo: manter contato com profissionais que trabalham embarcados e vivem em diferentes regiões do Brasil.

"Ela é acessível de todos os lugares. Então, a gente consegue chegar nesse tripulante na casa dele, nas famílias dele, através da nossa universidade corporativa", diz.

A empresa também promove workshops presenciais com diferentes equipes, incluindo cozinheiros, profissionais responsáveis pelos serviços de bordo e lideranças das embarcações.

Outra iniciativa é transformar as reuniões obrigatórias de pré-embarque em oportunidades para conversar sobre saúde mental, qualidade de vida, segurança e desenvolvimento profissional.

Inteligência artificial e novas oportunidades de carreira

A transformação digital também começou a ganhar espaço na estratégia de gestão de pessoas da Bram Offshore.

A companhia criou um programa de trainees dividido em três frentes: tecnologia, áreas corporativas e negócios. Segundo Moreira, são cinco participantes em cada uma dessas categorias.

No RH, por exemplo, um trainee de tecnologia trabalha em parceria com outro profissional da área para identificar oportunidades de aplicação da inteligência artificial nas atividades do departamento.

A executiva afirma, no entanto, que a adoção da tecnologia exige cautela.

"Às vezes a IA está aumentando o trabalho de todo mundo, se não bem utilizada", diz.

A proposta é formar profissionais capazes de compreender tanto as necessidades específicas de cada departamento quanto as ferramentas tecnológicas que podem melhorar os processos internos.

Empresa tem mais de 5 mil funcionários no grupo e prevê novas contratações

A Bram Offshore integra o grupo americano Edison Chouest Offshore, que possui mais de 60 anos de atuação internacional e está presente no Brasil há aproximadamente 35 anos.

A Bram é a maior das nove empresas do grupo no país, que, juntas, empregam mais de 5 mil profissionais.

A companhia atua no apoio à exploração de petróleo e gás, oferecendo embarcações responsáveis pelo transporte de suprimentos, água potável e materiais utilizados nas plataformas, além de operações de ancoragem e descomissionamento.

Segundo Moreira, aproximadamente 84% das embarcações em contrato atendem à Petrobras. Entre os demais clientes estão empresas como Shell, Total, Equinor e BP.

A perspectiva é de crescimento no número de funcionários nos próximos anos. O grupo possui dez embarcações em construção em seu estaleiro em Itajaí, Santa Catarina, que deverão gerar mais de mil empregos diretos, segundo a executiva.

A primeira entrega está prevista para o primeiro trimestre de 2027, enquanto as demais deverão ser concluídas gradualmente nos anos seguintes.

O maior desafio do RH é mostrar o valor dos benefícios

Para Moreira, oferecer benefícios e investir em desenvolvimento profissional é apenas uma parte do trabalho. O desafio seguinte é demonstrar como essas iniciativas contribuem para os resultados da companhia.

"Para mim, o maior desafio do RH é tangibilizar o intangível", afirma.

Segundo a executiva, investimentos em treinamento, saúde mental e qualidade de vida nem sempre apresentam resultados financeiros imediatos, o que exige das equipes de recursos humanos uma capacidade cada vez maior de acompanhar indicadores de retenção, produtividade e desenvolvimento.

"Grande parte das nossas ações podem parecer simplesmente custo para os nossos stakeholders, para o comitê", diz.

Na avaliação de Moreira, o RH precisa mostrar que cuidar dos funcionários também é uma decisão de negócios.

"Você vai ter que aprender a fazer um link disso com retenção, você vai ter que mostrar os projetos que foram desenvolvidos através de um programa de desenvolvimento e que geraram um lucro maior."

Em uma empresa na qual milhares de profissionais passam semanas longe de casa, esse desafio ganha uma dimensão ainda maior. Afinal, oferecer boas condições de trabalho não significa apenas garantir segurança durante a jornada, mas também transformar o ambiente em que os tripulantes vivem durante quase metade do ano.

"É mostrar para os CEOs o valor que o RH agrega para o negócio", afirma Moreira.