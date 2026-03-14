10 tarefas que você pode delegar ao ChatGPT hoje

Quando bem orientado, o assistente consegue transformar pedidos amplos em listas de tarefas, planos de estudo ou esboços de projetos , funcionando como um apoio rápido para quem precisa ganhar tempo e clareza na organização das atividades.

1. Organizar a agenda da semana

O ChatGPT pode ajudar a estruturar compromissos e tarefas em um cronograma mais claro.

Basta informar compromissos fixos, prazos e atividades pendentes para que a ferramenta sugira uma divisão ao longo da semana.

Um exemplo de comando seria:

“Tenho reuniões na segunda e quarta à tarde e preciso entregar um relatório até sexta. Organize minhas tarefas da semana de forma equilibrada.”

2. Revisar textos

A ferramenta também pode revisar textos, apontando erros gramaticais, melhorando clareza ou sugerindo versões mais objetivas de um parágrafo.

Isso é útil para e-mails profissionais, relatórios ou conteúdos para redes sociais.

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3. Resumir conteúdos longos

Relatórios, artigos ou textos extensos podem ser resumidos em poucos parágrafos.

O usuário pode pedir, por exemplo, um resumo com os principais pontos ou uma lista com as ideias centrais do conteúdo.

4. Criar listas de tarefas

Para quem precisa organizar várias atividades ao mesmo tempo, a IA pode transformar uma ideia geral em uma lista estruturada de tarefas. Isso ajuda a visualizar etapas de projetos ou atividades domésticas.

5. Planejar estudos

Outra tarefa comum é a organização de cronogramas de estudo. A ferramenta pode sugerir divisão de matérias, tempo de revisão e sequência de conteúdos com base no tempo disponível.

6. Gerar ideias

O ChatGPT também pode ser usado como ferramenta de brainstorming.

Ele pode sugerir temas de conteúdo, ideias de projetos, estratégias de marketing ou caminhos possíveis para resolver um problema.

7. Explicar conceitos complexos

Quando o objetivo é aprender algo novo, a ferramenta pode explicar conceitos em linguagem mais simples, usando exemplos ou comparações para facilitar a compreensão.

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8. Estruturar apresentações

Quem precisa preparar apresentações pode pedir ajuda para organizar tópicos, criar uma sequência lógica de slides ou definir os pontos principais de um tema.

9. Criar roteiros ou esboços de texto

A IA pode montar a estrutura inicial de um artigo, relatório ou roteiro de vídeo, indicando introdução, desenvolvimento e conclusão.

10. Ajudar na tomada de decisão

Embora não substitua análise humana, o ChatGPT pode ajudar a organizar prós e contras de diferentes opções, comparar cenários ou listar fatores que devem ser considerados antes de uma decisão.