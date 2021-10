Palmeiras pode ser bicampeão ou bi-campeão da Libertadores?

Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Já estamos quase no fim do semestre e nossas televisões já apostam nos prováveis campeões brasileiros de Futebol, nas séries A e B. Algumas equipes, caso repitam o feito, tornar-se-ão “bi”; outras equipes tornar-se-ão “tri”, tetra”, “penta”, “hexa”, “hepta”, "octa".

Nos estádios, são várias as faixas que destacam esse prefixos (muitas delas com desvios ortográficos). Pois bem: esses prefixos citados exigem ou não uso de hífen?

Aos torcedores estudiosos: é importante salientar que o Novo Acordo Ortográfico nunca exigiu nem exige alteração gráfica, em relação aos numéricos prefixos “bi”, “tri”, “tetra”, “penta”, “hexa”, “hepta” etc.

A forma correta é tricampeão, tetracampeão, pentacampeão, heptacampeão.

Lembre-se sempre deste ponto: os “prefixos numéricos” não fazem uso de hífen.

No Futebol, apesar da regra, tudo pode acontecer; na Língua Padrão, a regra apita, marca pênalti e decide: não se usa hífen com esses prefixos numéricos (tampouco o espaço entre o prefixo e o radical da palavra).

Parabéns aos futuros bicampeões, aos tricampeões, aos tetracampeões, aos pentacampeões, aos hexacampeões, aos heptacampeões! Sem o hífen, hein? Sem o hífen!

UMA MANIA NA LOCUÇÃO

Quando um time conquista uma vitória, dizem diversos jornalistas:

Vejam, mais uma vez, a vitória do Barcelona para cima do Real Madrid!

Confiram os gols do Real Madrid na vitória para cima do Barça!

No uso do substantivo “vitória”, conforme o eminente dicionário Houaiss, basta haver a preposição “sobre” para se estabelecer a mensagem:

O século XX testemunhou a vitória da vacina sobre inúmeras doenças.

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

