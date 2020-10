Os cargos e salários em alta para 2021, segundo o guia da Robert Half

Depois de um ano atropelado pela pandemia, 2021 já acumula as altas expectativas de todos. E elas não são apenas para a vacina, mas para o mercado de trabalho. Para quem busca mudar de emprego ou recolocação, o que o novo ano reserva?

Segundo Fernando Mantovani, diretor-geral da Robert Half, a nova edição do Guia Salarial da Robert Half mostra uma retomada gradual de contratações a partir de julho e que foi melhorando a cada mês.

“A expectativa é que o cenário seja de retomada de contratações, ainda que sem impacto em inflação salarial em 2021”, disse ele.

O guia mostra que alguns setores já se destacam nas contratações. Para ficar no radar, elas são: tecnologia, saúde, agronegócio, infraestrutura e logística.

A maior mudança de mentalidade é sobre o home office. Antes listado como benefício pelas companhias, o home office passa a ser visto como modelo de trabalho por 80% dos profissionais.

Entre os benefícios mais importantes na escolha de emprego, aparecem assistência média, vale-alimentação, assistência odontológica, aportes de previdência privada, notebook, auxílio para montar home office e auxílio de estudo.

Após a pandemia, os executivos também passaram por uma mudança de mentalidade sobre o trabalho remoto e 62% deles acreditam que a experiência de home office foi positiva. Para 74%, as equipes poderiam adotar um trabalho híbrido, com parte das pessoas em casa e parte no escritório.

Além dessas tendências, o guia destaca os principais cargos e setores que devem chamar a atenção no futuro próximo com o maior volume de vagas abrindo.

O levantamento mostra faixas salariais por cargo de acordo com o nível de qualificação e experiência do candidato. Também é considerado o nível de complexidade do cargo, indústria e setor. Na lista abaixo, foram colocados os salários da primeira e da última faixa. Confira:

Finanças e contabilidade

Posições em destaque: tesouraria (coordenador e gerente), contabilidade e fiscal (analista e coordenador), fusões e aquisições (gerente), controles internos (coordenador), planejamento financeiro e controladoria (analista e coordenador).

Setores em destaque: agronegócio, tecnologia, saúde, alimentos e bebidas e mineração.

Posições em alta e salários

Coordenador de tesouraria

Salário: de 7.600 a 16.850 reais

Salário: de 11.000 a 35.000 reais

Salário: de 5.000 e 11.000 reais

Salário: de 14.250 a 45.000 reais

Salário: de 5.250 a 16.200 reais

Salário: de 6.000 a 12.000 reais

Salário: de 8.200 a 15.500 reais

Engenharia

Posições em destaque: comprador, engenheiro de aplicação, gerente de operações, gerente de supply chain e gerente de projetos.

Setores em destaque: saúde, alimentos e bebidas, tecnologia e logística, infraestrutura e mineração.

Posições em alta e salários:

Comprador

Salário: de 3.500 a 15.650 reais

Salário: de 3.900 a 17.600 reais

Salário: de 15.500 a 48.500 reais

Salário: de 13.150 a 43.060 reais

Jurídico

Posições em destaque: generalista de empresa, advogado contencioso cível, advogado trabalhista, advogado tributário e advogado contratual.

Setores em destaque: farmacêutico, agronegócio, tecnologia, logística e energia.

Posições em alta e salários:

Generalista de empresa

Salário: de 11.950 a 32.800 reais

Salário: de 9.050 a 21.850 reais

Salário: de 9.050 a 21.400 reais

Salário: de 11.150 a 26.000 reais

Salário: de 7.750 a 15.950 reais

Vendas e marketing

Posições em destaque: líder de crescimento (Head of growth), CX (customer experience, ou experiência do cliente), executivo de vendas, gerente comercial e gerente de e-commerce.

Setores em alta: tecnologia e startups, logística e e-commerce, alimentos e bebidas, educação e saúde.

Posições em alta e salários:

Líder de crescimento (Head of growth)

Salário: de 13.000 a 42.000 reais

Salário: de 2.200 a 8.900 reais

Salário: de 5.550 a 25.200 reais

Salário: de 6.950 a 25.2000 reais

Salário: de 10.350 de 42.050 reais

Salário: de 8.300 de 30.250 reais

Mercado financeiro

Posições em destaque: fusões e aquisições (analistas e associados), crédito e reestruturação de dívidas (analistas), finanças (analistas) gerentes e CFO), riscos, compliance e auditoria (gerentes e diretores) e analista de back office.

Setores em destaque: bancos em reestruturação ou adaptação digital, fundos de investimento e private equities, fintechs e meios de pagamento.

Posições em alta e salários:

Analista de fusões e aquisições

Salário: de 11.700 a 21.000 reais

Salário: de 17.300 a 31.000 reais

Salário: de 11.050 a 19.750 reais

Salário: de 8.100 a 14.550 reais

Salário: de 17.650 a 31.600 reais

Salários: de 44.300 a 74.500 reais

Salários: de 19.100 a 34.200 reais

Salário: de 23.000 a 41.150 reais

Salários: de 7.900 a 14.200 reais

Recursos humanos

Posições em destaque: remuneração e benefícios (de especialistas a gerentes seniores), business partner (ou parceiro de negócios, de coordenadores a gerentes seniores), departamento pessoal, gerentes de RH generalistas e líder de RH.

Setores em destaque: energia, farmacêutica, bens de consumo, logística e agronegócio.

Posições em alta e salários:

Especialista de remuneração e benefícios

Salário: de 8.950 a 16.100 reais

Salário: de 14.050 a 26.800 reais

Salário: de 7.650 a 15.400 reais

Salário: de 17.900 a 28.200 reais

Salário: de 4.650 a 9.350 reais

Salário: de 6.400 a 12.700 reais

Salário: de 10.650 a 22.150 reais

Salário: de 13.200 a 29.500 reais

Salário: de 22.600 a 49.000 reais

Seguros

Posições em destaque: produtos (analistas e especialistas), atuarial (analistas, especialistas e gerentes), precificação (analistas e especialistas), finanças (analistas, gerentes e CFO).

Setores em destaque: seguros para infraestrutura, seguros para agronegócio e tecnologia.

Posições em alta e salários:

Analista de produtos

Salários: de 6.850 a 14.000 reais

Salários: de 9.550 a 19.450 reais

Salários: de 8.900 a 14.000 reais

Salários: de 10.000 a 19.000 reais

Salários: de 12.700 a 25.850 reais

Salários: de 6.400 a 13.050 reais

Salários: de 9.800 a 19.950 reais

Salários: de 6.550 a 13.300 reais

Salários: de 16.650 a 33.850 reais

Salários: de 33.700 a 68.500 reais

Tecnologia

Posições em destaque: segurança da informação, cientistas/engenheiros de dados, desenvolvedores/engenheiros de software, infraestrutura/cloud e business intelligence (inteligência de negócios).

Setores em destaque: mercado financeiro e seguros; tecnologia; educação e EAD; telecom e internet; e varejo e e-commerce.

Posições em alta e salários:

Coordenador de segurança da informação

Salários: de 13.200 a 21.000 reais

Salários: de 13.100 a 26.700 reais

Desenvolvedor full stack senior

Salários: de 9.250 a 18.900 reais

Salários: de 9.250 a 18.850 reais

