Zamp, dona do Burger King, e Starbucks abre vagas para trainee e estágio; veja como se candidatar

A ZAMP, dona do Burger King, Popeyes, Subway e Starbucks,l, está com vagas abertas para programas de trainee e estágio.

O processo seletivo será presencial na Conferência de Carreira Na Prática, que acontece 10 de agosto em São Paulo. As candidaturas podem ser feitas pela página oficial do evento. Os inscritos até 28 de junho terão prioridade no processo seletivo.

Qual o profissional que a ZAMP procura?

As oportunidades são para estudantes e recém-formados de diversas áreas do conhecimento. O mais importante, segundo o grupo, é que os candidatos estejam alinhados à cultura da organização.

Entre as características, estão:

Perfil executor: Proatividade e capacidade de transformar o planejamento estratégico em ações práticas.

Foco em resultados: Orientação para o cumprimento de metas e eficiência operacional.

Resolução de problemas: Agilidade para solucionar imprevistos cotidianos típicos do varejo.

Gestão de pessoas: Capacidade de engajar, motivar e guiar equipes de trabalho.

Resiliência: Facilidade de adaptação frente a mudanças constantes e cenários desafiadores.

Um caso de sucesso

O principal reflexo dessa mentalidade é a trajetória de Gabriel Guimarães, CEO do Burger King Brasil que ingressou na empresa há dez anos, durante uma Conferência de Carreira do Na Prática, para a posição de analista júnior.

“Participar da Conferência me fez mudar para São Paulo. Abriu portas e fez uma diferença significativa na minha trajetória, especialmente quando comparo com colegas que se formaram na mesma época que eu”, contou à EXAME.

O executivo passou por diferentes áreas dentro da empresa até alcançar o C-level. Sua trajetória é a confirmação da ponte que a Conferência de Carreira constrói entre os talentos e as empresas.

Como participar da Conferência de Carreira Na Prática

A Conferência de Carreira Na Prática funciona como uma porta de entrada direta para o processo seletivo. O evento reunirá empresas de diferentes setores com oportunidades abertas para jovens profissionais, incluindo vagas de emprego e estágio.

A proposta do encontro é aproximar candidatos e recrutadores em uma dinâmica presencial, com entrevistas, mesas de relacionamento, apresentações e processos seletivos acontecendo ao longo do mesmo dia.

A participação no evento é a sua oportunidade para apresentar experiências, objetivos e potencial diretamente aos recrutadores