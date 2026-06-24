Zamp, dona do Burger King, e Starbucks abre vagas para trainee e estágio; veja como se candidatar

Zamp, dona do Burger King, e Starbucks abre vagas para trainee e estágio (Eduardo Frazão/Exame)
Estagiária
Publicado em 24 de junho de 2026 às 07h00.
A ZAMP, dona do Burger King, Popeyes, Subway e Starbucks,l, está com vagas abertas para programas de trainee e estágio.
O processo seletivo será presencial na Conferência de Carreira Na Prática, que acontece 10 de agosto em São Paulo. As candidaturas podem ser feitas pela página oficial do evento. Os inscritos até 28 de junho terão prioridade no processo seletivo.
As oportunidades são para estudantes e recém-formados de diversas áreas do conhecimento. O mais importante, segundo o grupo, é que os candidatos estejam alinhados à cultura da organização.
Entre as características, estão:
O principal reflexo dessa mentalidade é a trajetória de Gabriel Guimarães, CEO do Burger King Brasil que ingressou na empresa há dez anos, durante uma Conferência de Carreira do Na Prática, para a posição de analista júnior.
“Participar da Conferência me fez mudar para São Paulo. Abriu portas e fez uma diferença significativa na minha trajetória, especialmente quando comparo com colegas que se formaram na mesma época que eu”, contou à EXAME.
O executivo passou por diferentes áreas dentro da empresa até alcançar o C-level. Sua trajetória é a confirmação da ponte que a Conferência de Carreira constrói entre os talentos e as empresas.
A Conferência de Carreira Na Prática funciona como uma porta de entrada direta para o processo seletivo. O evento reunirá empresas de diferentes setores com oportunidades abertas para jovens profissionais, incluindo vagas de emprego e estágio.
A proposta do encontro é aproximar candidatos e recrutadores em uma dinâmica presencial, com entrevistas, mesas de relacionamento, apresentações e processos seletivos acontecendo ao longo do mesmo dia.
A participação no evento é a sua oportunidade para apresentar experiências, objetivos e potencial diretamente aos recrutadores