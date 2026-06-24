Tabela dos melhores terceiros colocados na Copa: quem se classificaria hoje?

Vozinha, goleiro de Cabo Verde: seleção africana ocupa a terceira colocação do grupo H (ROBERTO SCHMIDT/AFP)
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Publicado em 24 de junho de 2026 às 15h45.
Com o aumento do número de participantes de 32 para 48 seleções, a Copa do Mundo de 2026 passou por mudanças significativas em seu formato de disputa. Além dos líderes e vice-líderes de cada grupo, oito seleções que terminarem a fase de grupos na terceira colocação também garantem vaga na fase eliminatória do torneio.
A novidade amplia as possibilidades de classificação. Ao todo, os 12 grupos do Mundial classificam diretamente os dois primeiros colocados, enquanto os oito melhores terceiros avançam para os 16avos de final.
A definição de quem avança nessa condição é feita por meio de uma tabela geral entre todas as seleções que terminarem em terceiro lugar em suas respectivas chaves. O principal critério é o número de pontos conquistados na fase de grupos.
Em caso de empate na pontuação dentro dessa tabela, a ordem de desempate segue os seguintes critérios: saldo de gols, número de gols marcados, disciplina (levando em consideração cartões recebidos por jogadores e membros da comissão técnica) e, por último, o ranking da Fifa.
A Fifa também estabeleceu previamente quais líderes de grupo da Copa do Mundo enfrentarão os terceiros colocados classificados. Os vencedores dos grupos A, B, D, E, G, I, K e L terão pela frente uma equipe que avançou na terceira colocação.
Neste momento da competição, as seleções que ocupam as oito vagas destinadas aos melhores terceiros colocados e estariam classificadas hoje são:
Porém, a definição final acontecerá apenas após o encerramento da rodada. Com as partidas decisivas em andamento, a disputa pelas vagas varia a cada gol e a maioria das chaves ainda não definiram seus classificados e a posição de cada seleção.