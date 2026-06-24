Tabela dos melhores terceiros colocados na Copa: quem se classificaria hoje?

Com o aumento do número de participantes de 32 para 48 seleções, a Copa do Mundo de 2026 passou por mudanças significativas em seu formato de disputa. Além dos líderes e vice-líderes de cada grupo, oito seleções que terminarem a fase de grupos na terceira colocação também garantem vaga na fase eliminatória do torneio.

A novidade amplia as possibilidades de classificação. Ao todo, os 12 grupos do Mundial classificam diretamente os dois primeiros colocados, enquanto os oito melhores terceiros avançam para os 16avos de final.

A definição de quem avança nessa condição é feita por meio de uma tabela geral entre todas as seleções que terminarem em terceiro lugar em suas respectivas chaves. O principal critério é o número de pontos conquistados na fase de grupos.

Em caso de empate na pontuação dentro dessa tabela, a ordem de desempate segue os seguintes critérios: saldo de gols, número de gols marcados, disciplina (levando em consideração cartões recebidos por jogadores e membros da comissão técnica) e, por último, o ranking da Fifa.

A Fifa também estabeleceu previamente quais líderes de grupo da Copa do Mundo enfrentarão os terceiros colocados classificados. Os vencedores dos grupos A, B, D, E, G, I, K e L terão pela frente uma equipe que avançou na terceira colocação.

Quais seleções se classificariam hoje?

Neste momento da competição, as seleções que ocupam as oito vagas destinadas aos melhores terceiros colocados e estariam classificadas hoje são:

República Tcheca (Grupo A)

Escócia (Grupo C)

Paraguai (Grupo D)

Suécia (Grupo F)

Bélgica (Grupo G)

Cabo Verde (Grupo H)

Argélia (Grupo J)

Croácia (Grupo L)

Porém, a definição final acontecerá apenas após o encerramento da rodada. Com as partidas decisivas em andamento, a disputa pelas vagas varia a cada gol e a maioria das chaves ainda não definiram seus classificados e a posição de cada seleção.