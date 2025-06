Não sabe como se preparar para uma entrevista de emprego? Confira essas três dicas e se destaque

Em um mercado cada vez mais competitivo e focado em transformações constantes, o momento da entrevista de emprego se tornou um verdadeiro campo de prova para os profissionais que desejam crescer na carreira.

Mais do que apresentar um bom currículo, é preciso saber contar a própria trajetória e demonstrar confiança. A seguir, veja três dicas essenciais para se destacar nessa etapa profissional.

1. Preparação estratégica faz toda a diferença

Especialistas em recrutamento e consultores de carreira afirmam que o desempenho em uma entrevista pode pesar mais do que o histórico acadêmico ou técnico.

Você está em busca da sua primeira oportunidade de trabalho? Então, é hora de se conectar com os recrutadores das empresas mais inovadoras do Brasil. Participe da Conferência de Gestão e Inovação do Na Prática, encontro presencial e gratuito, onde 1 em cada 5 participantes é contratado após o evento. Clique aqui e garanta sua vaga.

O motivo? É nesse encontro que se avalia a capacidade de comunicação, o alinhamento cultural com a empresa e o potencial de adaptação a novos desafios.

Entender a fundo a empresa, seu posicionamento no mercado, valores e o perfil do time são etapas essenciais.

2. Linguagem corporal e confiança contam pontos

Outro aspecto crucial é a linguagem corporal. Mais do que responder corretamente às perguntas, saber como se comportar durante a entrevista pode fazer toda a diferença.

Postura firme, contato visual direto e gestos equilibrados transmitem confiança.

A autoconfiança pode ser desenvolvida com simulações diante do espelho ou com amigos, o que ajuda a eliminar vícios de linguagem e ajustar o tom de voz.

3. Transparência e inteligência emocional são diferenciais

Temas delicados, como lacunas no currículo ou passagens breves por empresas, devem ser tratados com honestidade.

1 EM CADA 5 PARTICIPANTES É CONTRATADO APÓS O EVENTO. Participe da Conferência de Gestão e Inovação, evento para conectar jovens estudantes com as empresas protagonistas do mercado de trabalho. É presencial e gratuito. Clique aqui e garanta vaga.

Mostrar maturidade ao abordar esses pontos transmite transparência. O importante é mostrar o aprendizado e como isso agregou ao seu desenvolvimento.

Falar sobre desafios enfrentados também é bem-visto.

Relatar um problema e como foi superado demonstra resiliência e inteligência emocional — características valorizadas no ambiente corporativo.

1 em cada 5 participantes é contratado após este evento

Para jovens que buscam acelerar a carreira, a Conferência de Gestão e Inovação é uma oportunidade imperdível.

O evento gratuito reúne universitários de todo o país e os conecta com as empresas líderes de mercado.

Ao longo da programação, é possível aprender com cases reais, ampliar sua rede e até encontrar oportunidades de estágio e emprego com empresas de referência.

Durante o evento, você vai...

Se conectar com centenas de jovens;

Interagir diretamente com dezenas de empresas que estão contratando;

Acessar às melhores oportunidades do mercado em um só lugar;

Ampliar seu networking e desenvolva uma rede de apoio sólida;

GARANTA SUA VAGA CLICANDO AQUI