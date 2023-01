Oportunidade de ganhar R$ 16 mil por mês com Instagram e Facebook

EMPIRICUS - UM CONTEÚDO PROMOCIONAL

Você já pensou em ganhar R$ 16 mil por mês? Se você acha que essa é uma realidade distante, saiba que é totalmente possível ganhar isso, aproveitando uma oportunidade com Instagram e Facebook.

É isso mesmo. Você pode receber uma 'bolada' todos os meses para executar certos procedimentos nessas redes.

E não tem nada a ver com convidar novos usuários ou receber alguns centavos para assistir vídeos. Trata-se de uma atividade séria, que está se tornando tendência dentro das maiores empresas do mundo.

Em outras palavras, se você quer ter a chance de receber uma média de R$ 16 mil por mês trabalhando com essas redes, preste bastante atenção, porque essa oportunidade não deve durar muito tempo.

Você pode surfar o crescimento das compras online em 2023

Nos últimos anos, ocorreu uma explosão nos números de compras online. Esse já era um movimento que vinha acontecendo, e que tomou força depois da pandemia.

Todas essas toneladas de dinheiro que começaram a circular na internet trouxeram, claro, a oportunidade para algumas empresas mudarem de patamar.

E é aí que entra a grande oportunidade de enriquecimento da nossa década: o marketing digital.

Hoje em dia, qualquer pessoa com um notebook, em qualquer lugar do mundo, pode trabalhar com anúncios nas principais redes sociais – Instagram, TikTok e YouTube – e ganhar muito dinheiro com isso.

Em outras palavras, você está diante da chance real de pegar uma fatia dos milhões de reais que circulam todos os dias nas redes sociais.

Como? Tornando-se um dos Novos Executivos de Marketing.

Esse é o nome que Roberto Altenhofen, maior referência em marketing digital do país, está dando para o novo grupo de profissionais que está prestes a ser formado.

Segundo Altenhofen, estamos diante de uma verdadeira oportunidade de ouro para enriquecer com o marketing digital.

Todos os dias, centenas de empresas enxutas, com poucos funcionários e gastos modestos, conseguem lucros astronômicos dentro das redes sociais.

Entre os casos de maior sucesso do marketing digital brasileiro, podemos citar, por exemplo, a própria Empiricus, empresa em que Altenhofen atua como CMO.

Em um de seus lançamentos digitais de maior sucesso, a empresa conseguiu um retorno de 2.790% sobre o dinheiro investido.

Isso significa uma multiplicação de quase 29 vezes. Foi o suficiente para fazer a empresa faturar 21 milhões de reais em apenas 7 dias.

Chegou a sua chance de se tornar um Novo Executivo de Marketing

E obviamente, os profissionais envolvidos na construção de todo esse processo de venda também ganharam um bom dinheiro com isso.

Por ser capaz de proporcionar resultados tão absurdos, o Novo Executivo de Marketing recebe remunerações altíssimas – seja com salários, comissões ou bônus – e é disputado a tapa pelas maiores empresas.

Isso faz sentido, afinal, estamos vivendo uma verdadeira 'corrida do ouro' moderna. Todas as empresas terão que se adaptar ao digital, uma hora ou outra – e o profissional responsável por ajudar nessa transição pode enriquecer nesse processo.

Se você quer ter a chance de se tornar um dos Novos Executivos de Marketing, mas não sabe por onde começar, então você precisa aproveitar a nova formação exclusiva da Empiricus.

Roberto Altenhofen se encarregou pessoalmente de ajudar a formar a nova geração de executivos de marketing que vai estar apta a ganhar muito dinheiro com esse mercado.

Ele vai abrir os segredos que fizeram sua empresa sair da beira da falência a um faturamento bilionário apenas com vendas na internet.

E o melhor: as primeiras quatro aulas inaugurais serão de graça, e ainda vão garantir um certificado de participação pra você.

Mas você precisa agir rápido. As inscrições já estão abertas e as aulas serão liberadas dentro de pouco tempo.

Para fazer sua inscrição de forma gratuita, é só clicar no link abaixo.

QUERO TER A CHANCE DE GANHAR ATÉ R$ 16 MIL POR MÊS

EMPIRICUS - UM CONTEÚDO PROMOCIONAL