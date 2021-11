Operadora da Starbucks abre vagas de trainee e não pede diploma

A SouthRock, operadora licenciada de marcas como Starbucks, TGI Fridays e B.A.R. (Brazil Airport Restaurants) no Brasil, lançou nesta semana seu primeiro programa de trainee.

E o programa inédito nasce com uma missão: empregar jovens e adultos da periferia. Em parceria com a Rede Gerando Falcões, a empresa quer contratar profissionais da periferia e não vai pedir diploma como requisito para as vagas.

Segundo Sandra Collier, diretora de marketing, loyalty, categorias e responsabilidade social da SouthRock, o programa será uma iniciativa de capacitação e expansão de acesso a uma nova perspectiva de futuro.

“Na SouthRock, acreditamos que somos capazes de atuar como vetores de mudança, e com a Gerando Falcões, comandada pelo Edu Lyra, Lemaestro e seu time de profissionais super comprometidos, temos certeza de que encontramos a parceria certa para fazer este projeto acontecer”, diz.

Para se candidatar, é necessário ter idade mínima de 18 anos, ensino médio completo e conexão com a Rede Gerando Falcões Aceleradas ou Fellows.

O processo será aberto também para quem já é funcionário das marcas. A seleção terá dinâmicas em grupo, entrevistas individuais e treinamentos envolvendo certificações e práticas. O programa também terá plano de acompanhamento e desenvolvimento de carreira.

As vagas de trainee serão disponibilizadas para quem se associar à Gerando Falcões e devem acompanhar a expansão de operação da Starbucks e da TGI Fridays no país.

O cadastro pode ser feito pelo site da ONG.

