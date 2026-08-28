O seu talento pode te levar longe — até mesmo para a China, com tudo pago

stylish girl visiting the forbidden city in Beijing China during autumn
Redatora
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 16h40.
Se você conhece um universitário que está transformando sua comunidade, ajudando outras pessoas e fazendo a diferença dentro ou fora da faculdade, chegou a hora de indicá-lo para um prêmio que pode mudar seu futuro.
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Protagonismo Universitário, uma iniciativa do Na Prática que vai levar cinco estudantes universitários para a China com tudo pago.
O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.
Os ganhadores também terão acesso a uma formação exclusiva de liderança, visibilidade na imprensa, certificado de excelência da EXAME + Na Prática e muito mais.
SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!
O prêmio tem abrangência nacional e irá contemplar um jovem de cada região do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul).
A ideia é reconhecer diferentes histórias, sotaques, trajetórias e realidades de jovens que já estão gerando impacto no país — e que merecem ser vistos.
Podem participar estudantes de 18 a 34 anos, matriculados em instituições de ensino superior brasileiras.
Mas o mais importante: é preciso já ter colocado a mão na massa. O prêmio é voltado para jovens que assumiram a responsabilidade de criar mudanças reais, mesmo sem cargos formais.
Isso pode ter acontecido de muitas formas:
Se você conhece alguém com esse perfil, comente sobre isso com este(a) jovem universitário(a). A inscrição é gratuita e pode transformar o futuro do(a) indicado(a).
VIAJE PARA CHINA COM TUDO PAGO: seja visto por quem realmente importa e mostre seu valor pelo resultado que você já entregou. Inscreva-se no Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário
“Os benefícios são grandes, de visibilidade e reconhecimento, e o efeito em cadeia que isso gera é muito poderoso para seu crescimento como pessoa e profissional”, diz Anamaíra.
Durante a viagem à China, os selecionados participarão de atividades culturais, educacionais e de networking, com o objetivo de ampliar sua visão de mundo e trazer esse repertório para suas comunidades no Brasil.
“Compreender a cultura, a forma de trabalho, as inovações criadas por chineses amplia as perspectivas do que acreditamos ser possível criar também no Brasil”, ela complementa.
A China foi escolhida como destino porque é hoje um dos principais polos globais de inovação, educação e empreendedorismo.
A viagem permitirá que os jovens conheçam uma cultura diferente, explorem novas ideias e ganhem inspiração para suas próximas etapas de vida acadêmica ou profissional.
BTG PACTUAL, GRUPO BOTICÁRIO E SUZANO: essas marcas querem dar protagonismo para VOCÊ. Seja o nome que o país inteiro vai conhecer ao ser um dos ganhadores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário
“Queremos que os jovens se tornem mais empreendedores, inovadores, valorizem mais a educação e sejam essas futuras lideranças que transformem o Brasil positivamente”, traz Spaggiari.
O Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário é o primeiro reconhecimento nacional com foco regional voltado exclusivamente para jovens universitários.
Isso significa que cada canto do país será representado, com diversidade de realidades, histórias e iniciativas.
Grandes empresas como BTG Pactual, Grupo Boticário e Suzano apoiam o prêmio e querem valorizar jovens de alto impacto. É uma chance rara de colocar luz sobre quem está fazendo a diferença agora.
Você pode ser o responsável por fazer essa oportunidade chegar à pessoa certa. Indique, compartilhe, marque, envie: o Brasil está cheio de jovens incríveis — só falta o mundo conhecê-los.
O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.
Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.