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O seu talento pode te levar longe — até mesmo para a China, com tudo pago

Este prêmio reconhece jovens protagonistas das cinco regiões Brasil e leva os vencedores à Ásia

stylish girl visiting the forbidden city in Beijing China during autumn

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Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 16h40.

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Se você conhece um universitário que está transformando sua comunidade, ajudando outras pessoas e fazendo a diferença dentro ou fora da faculdade, chegou a hora de indicá-lo para um prêmio que pode mudar seu futuro.

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Protagonismo Universitário, uma iniciativa do Na Prática que vai levar cinco estudantes universitários para a China com tudo pago

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Os ganhadores também terão acesso a uma formação exclusiva de liderança, visibilidade na imprensa, certificado de excelência da EXAME + Na Prática e muito mais.

SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!

O prêmio tem abrangência nacional e irá contemplar um jovem de cada região do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul). 

A ideia é reconhecer diferentes histórias, sotaques, trajetórias e realidades de jovens que já estão gerando impacto no país — e que merecem ser vistos.

O perfil ideal para o prêmio

Podem participar estudantes de 18 a 34 anos, matriculados em instituições de ensino superior brasileiras. 

Mas o mais importante: é preciso já ter colocado a mão na massa. O prêmio é voltado para jovens que assumiram a responsabilidade de criar mudanças reais, mesmo sem cargos formais.

Isso pode ter acontecido de muitas formas:

  • Criando ou participando de projetos sociais
  • Desenvolvendo pesquisa com impacto prático
  • Ativando movimentos ou organizações estudantis
  • Lançando soluções para sua comunidade
  • Ou qualquer outra ação com impacto positivo comprovado
"Ser escolhido no Prêmio Na Prática é uma evidência do protagonismo deste jovem. É um selo que mostra seu diferencial e o destaca externamente diante de empresas empregadores, potenciais investidores para seus empreendimentos e chama a atenção de outros alunos para ampliar seu networking"Anamaíra Spaggiari, CEO do Na Prática

Se você conhece alguém com esse perfil, comente sobre isso com este(a) jovem universitário(a). A inscrição é gratuita e pode transformar o futuro do(a) indicado(a).

VIAJE PARA CHINA COM TUDO PAGO: seja visto por quem realmente importa e mostre seu valor pelo resultado que você já entregou. Inscreva-se no Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

Tudo o que os vencedores ganham:

  • Viagem internacional para a China com tudo pago
  • Curso exclusivo de liderança
  • Selo de excelência EXAME + Na Prática
  • Reconhecimento nacional como líder universitário
  • Visibilidade nas redes sociais e imprensa
  • Acesso a uma rede de contatos com jovens promissores de todo o país

“Os benefícios são grandes, de visibilidade e reconhecimento, e o efeito em cadeia que isso gera é muito poderoso para seu crescimento como pessoa e profissional”, diz Anamaíra.

Durante a viagem à China, os selecionados participarão de atividades culturais, educacionais e de networking, com o objetivo de ampliar sua visão de mundo e trazer esse repertório para suas comunidades no Brasil.

“Compreender a cultura, a forma de trabalho, as inovações criadas por chineses amplia as perspectivas do que acreditamos ser possível criar também no Brasil”, ela complementa.

Por que a China?

A China foi escolhida como destino porque é hoje um dos principais polos globais de inovação, educação e empreendedorismo. 

"A viagem para China não é uma viagem a turismo, mas para explorar o ecossistema empreendedor e educacional da segunda maior potência do mundo"Anamaíra Spaggiari, CEO do Na Prática

A viagem permitirá que os jovens conheçam uma cultura diferente, explorem novas ideias e ganhem inspiração para suas próximas etapas de vida acadêmica ou profissional.

BTG PACTUAL, GRUPO BOTICÁRIO E SUZANO: essas marcas querem dar protagonismo para VOCÊ. Seja o nome que o país inteiro vai conhecer ao ser um dos ganhadores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

“Queremos que os jovens se tornem mais empreendedores, inovadores, valorizem mais a educação e sejam essas futuras lideranças que transformem o Brasil positivamente”, traz Spaggiari.

Um país, cinco protagonistas

O Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário é o primeiro reconhecimento nacional com foco regional voltado exclusivamente para jovens universitários. 

Isso significa que cada canto do país será representado, com diversidade de realidades, histórias e iniciativas.

Grandes empresas como BTG Pactual, Grupo Boticário e Suzano apoiam o prêmio e querem valorizar jovens de alto impacto. É uma chance rara de colocar luz sobre quem está fazendo a diferença agora.

Indique agora. Compartilhe com quem merece esse reconhecimento.

Você pode ser o responsável por fazer essa oportunidade chegar à pessoa certa. Indique, compartilhe, marque, envie: o Brasil está cheio de jovens incríveis — só falta o mundo conhecê-los.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que você ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil 

  • Viagem internacional com tudo pago para a China 
  • Curso exclusivo de liderança 
  • Reconhecimento nacional 
  • Selo de excelência EXAME + Na Prática 
  • Rede de contatos com jovens brilhantes 
  • Visibilidade na imprensa e nas redes sociais 

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; CLIQUE AQUI

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa Prática - Prêmio Protagonismo UniversitárioNa Prática
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