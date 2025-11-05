O que o bilionário do Shark Tank faz com IA todos os dias — e o que você pode aprender com isso

Mark Cuban, bilionário e investidor conhecido pelo programa Shark Tank, transformou a inteligência artificial em uma ferramenta essencial de sua rotina. Em entrevista ao podcast High Performance, o empresário contou que usa IA “para tudo”, desde programação a acompanhar sua própria saúde. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

O uso da tecnologia, para ele, não é apenas uma tendência. É parte de um novo estilo de vida. Cuban explicou que voltou a programar com o auxílio do Replit, m aplicativo de IA generativa usado para programar.

Ele descreveu um experimento em que pediu ao sistema para criar um software capaz de comparar custos de farmácias entre diferentes empresas e enviar alertas automáticos quando os preços mudassem.

“Em poucos minutos, ele criou a primeira versão”, contou. Depois, foi ajustando os comandos e refinando os resultados.

Além do uso nos negócios, Cuban também recorre à IA em tarefas pessoais. O bilionário revelou que, após enfrentar um episódio de fibrilação atrial, passou a registrar com ajuda do ChatGPT os horários de medicamentos e atividades físicas.

“Eu dizia quando tomava o remédio e quando fazia o treino. Se houvesse algo estranho, queria que o sistema me avisasse”, disse.

A combinação entre curiosidade tecnológica e autogestão define a nova rotina de líderes como Cuban, que, mesmo sem formação técnica recente, encontram na IA uma maneira de ampliar sua produtividade e consciência pessoal.

Cuban recomenda que profissionais aprendam o básico de prompt engineering, a arte de estruturar comandos claros e eficazes para orientar a IA. Não se trata de saber programar, mas de dominar uma habilidade que tende a se tornar tão essencial quanto escrever e-mail.

No centro dessa nova rotina está uma ideia simples: a IA não é apenas uma ferramenta de trabalho, é uma extensão do pensamento. Saber utilizá-la com discernimento, como faz Mark Cuban, é o que diferencia quem observa o futuro de quem o constrói no presente.

