O que o sucesso de uma milionária digital mostra sobre aprender e crescer com a IA

Ao trocar o emprego tradicional para vender de produtos digitais, Rachel Jimenez alcançou US$ 14 mil por mês em renda passiva. Sua trajetória mostra o impacto da tecnologia e da educação contínua na construção de novas carreiras. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

A história de Jimenez reflete uma transformação que se intensifica com o avanço da inteligência artificial: profissionais de diferentes áreas estão encontrando nas ferramentas digitais oportunidades para empreender e gerar renda de forma autônoma.

A tecnologia tornou o acesso à informação e à criação de negócios mais democráticos, permitindo que pessoas com conhecimento e estratégia alcancem resultados antes restritos a grandes empresas.

Para Jimenez, o primeiro passo é manter o foco e dominar uma área antes de diversificar. Ela afirma que muitos fracassam ao tentar construir várias fontes de renda simultaneamente.

“Conheço pessoas que começam a investir em ações, abrem uma loja e tentam atuar no mercado imobiliário ao mesmo tempo. Isso geralmente resulta em exaustão e dívidas”, explica.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

Outro ponto é persistir mesmo quando os resultados parecem distantes. Sua loja no Etsy só começou a gerar lucro consistente nove meses após o lançamento — tempo suficiente para desmotivar muitos iniciantes.

“O sucesso não acontece em um post viral. Ele vem de mostrar constância e ajustar o que for preciso até ver o progresso”, contou a empreendedora.

No início, tentou aprender sozinha com vídeos gratuitos, mas o avanço real veio quando decidiu pagar por um curso sobre vendas digitais. “Investir em aprendizado e em uma comunidade com os mesmos objetivos mudou tudo. Eu aprendia, errava, recebia ajuda e via resultados", explicou.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Essa disposição para aprender e se adaptar é a mesma exigida dos profissionais que lidam com a transformação trazida pela inteligência artificial.

Em um mercado que se redefine rapidamente, quem aprende a usar a tecnologia como aliada e mantém uma mentalidade de crescimento tem mais chances de prosperar.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL