Quer vencer na era da inteligência artificial? Comece falando com estranhos

No ambiente de trabalho, quase tudo começa com uma conversa entre estranhos. É o que lembra a psicoterapeuta Esther Perel, ao afirmar que a habilidade número um que a Geração Z deve dominar antes do primeiro emprego é simples e cada vez mais rara: falar com desconhecidos. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Para Perel, o gesto vai muito além de uma troca de palavras. Conversar com quem não se conhece envolve improviso, espontaneidade e curiosidade, atitudes que formam a base da confiança no ambiente profissional.

“Entrar no mercado de trabalho é falar com estranhos. Qualquer primeiro emprego é uma sequência de conversas com pessoas cujas intenções você ainda não compreende”, disse ela, em entrevista ao autor e especialista em liderança Simon Sinek.

Essa prática, segundo a terapeuta, é especialmente relevante em uma geração que cresceu conectada, mas pouco habituada ao contato presencial. Enquanto alguns jovens evitam a "conversa fiada", outros se sentem desconfortáveis com o silêncio.

E é aí que a habilidade humana de se conectar, mesmo na incerteza, se torna um diferencial competitivo.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

Humanidade como vantagem competitiva

Esther Perel acredita que a conversa com desconhecidos é uma forma de treinamento emocional: quanto mais se pratica, mais natural se torna.

Ela recomenda começar pequeno, trocar uma palavra no café, fazer uma pergunta em uma fila, e aceitar o desconforto como parte do processo.

Afinal, confiança e empatia não são automatizadas; são repetidas e cultivadas.

Simon Sinek acrescenta que um dos caminhos mais eficazes para criar vínculos no trabalho é pedir ajuda. Ao contrário do que muitos pensam, isso não demonstra fraqueza, mas gera confiança.

“As pessoas tendem a confiar em quem demonstra vulnerabilidade genuína”, explica.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

O valor humano na era da IA

Com a ascensão da inteligência artificial no trabalho, habilidades emocionais e relacionais estão se tornando o novo capital profissional.

Perel alerta que, embora ferramentas de IA possam escrever pedidos de desculpa ou mensagens empáticas, elas não conseguem transmitir arrependimento real nem responsabilidade emocional.

“Esse é o diferencial competitivo”, resume. Em um futuro em que máquinas farão o trabalho técnico com precisão, serão as conversas humanas, imperfeitas, espontâneas e sinceras, que definirão os profissionais mais completos.

Em tempos de algoritmos que preveem comportamentos, falar com estranhos talvez seja o ato mais humano e estratégico que alguém pode aprender.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL