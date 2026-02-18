Carreira

O que o Carnaval revela sobre líderes que decidem sob pressão

Na avenida, segundos definem o resultado, nas empresas, decisões sob pressão também

Líder técnico e musical da percussão de uma escola | Foto: Nelson Malfacini/CARNAVALESCO

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 16h18.

Última atualização em 18 de fevereiro de 2026 às 16h26.

No desfile de Carnaval, um passo fora do compasso ou um problema técnico em um carro alegórico pode comprometer meses de planejamento. O Carnaval é espetáculo, mas é também execução rigorosa sob pressão extrema, e essa dinâmica revela uma lição direta para quem constrói carreira em ambientes competitivos.

Nas empresas, decisões importantes não acontecem em condições ideais. O mercado muda, a concorrência reage, o orçamento é limitado e o prazo é curto. A pressão não elimina a necessidade de preparo — pelo contrário, exige mais método, mais clareza e mais responsabilidade.

Escolhas operacionais moldam trajetória

Na Sapucaí, no Anhembi e nas empresas, execução pesa mais do que intenção. Ideias chamam atenção, mas é a entrega consistente que sustenta resultado e reputação. Quando um projeto falha, ele impacta metas, equipes e credibilidade. 

Por isso, maturidade profissional envolve assumir decisões, sustentar consequências e priorizar projetos que movem a estratégia do negócio, não apenas os que oferecem visibilidade. 

Toda decisão relevante começa pela avaliação de impacto, antes de aceitar um projeto, é preciso entender como ele contribui para o resultado do negócio e para o posicionamento profissional. Nem toda oportunidade acelera a carreira algumas apenas consomem energia e exposição.

Entenda como decisões certas constroem uma carreira que chega ao topo

O Na Prática convida você a aprofundar sua visão sobre liderança, carreira e escolhas estratégicas.

Na masterclass online e gratuita com Roberto Sallouti, CEO e membro do Conselho de Administração do BTG Pactual, você vai conhecer as decisões que marcaram sua trajetória — do estágio à principal posição executiva de um dos maiores bancos de investimento da América Latina.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

  • Como tomar decisões com visão de longo prazo em ambientes de alta pressão
  • O que diferencia quem cresce dentro das empresas de quem fica pelo caminho
  • Como equilibrar resultados, ética e cultura ao liderar negócios complexos
  • Aprendizados práticos de quem construiu uma carreira intraempreendedora de sucesso

