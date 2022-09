O que chama a atenção de empresas

Experiência, aderência à cultura organizacional, indicações e formação acadêmica. Essas são algumas das características apontadas pelos profissionais de RH entrevistados na pesquisa "Match Perfeito" como as principais para que profissionais sejam contratados por empresas. É claro que nenhuma delas figura sozinha, mas, em conjunto, estas são habilidades diferenciais para pequenas, grandes e médias corporações.

"O fit cultural é um fator que vem sendo cada vez mais valorizado entre as empresas [...] Contar com profissionais que se adequem à cultura organizacional é importante não só para os resultados, mas também para o clima e motivação dos colaboradores", explica Mário Custório, Diretor Associado da Robert Half. Hoje empresas buscam profissionais que identifiquem-se com o propósito do negócio, a fim de que seja possível extrair destes resultados mais alinhados com a conduta local.

À medida que a procura por colaboradores alinhados aumenta, cresce também a necessidade dos profissionais de aprenderem a avaliar empresas qualificadas. Quando estes conseguem identificar oportunidades capazes de gerar impacto em suas carreiras, seus resultados em processos seletivos costumam ser mais assertivos e os feedbacks ainda mais construtivos a longo prazo.

A fim de apoiar àqueles que estão iniciando sua trajetória no mercado, a Academia do Universitário organizou o Dia do Estagiário, evento que contou com a participação de especialistas com mais de dez anos de carreira à frente do RH de empresas nacionais e multinacionais. Com mais de três mil pessoas online, as palestras reuniram dúvidas relacionadas ao início da vida profissional e a estratégias para destaque no mercado de trabalho.

