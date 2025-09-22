O prompt que acaba com as respostas genéricas do ChatGPT

ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI, destaca-se como uma ferramenta poderosa para análises financeiras (Freepik)
Content Writer
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 19h16.
“Depende.” Essa poderia ser a palavra favorita do ChatGPT. Quem já pediu dicas, planos ou estratégias sabe como muitas respostas parecem iguais, cheias de frases que poderiam servir para qualquer pessoa.
Esse é o efeito da falta de contexto. O modelo tenta agradar a todos, mas acaba não servindo a ninguém em particular. A boa notícia: existe uma forma simples de mudar esse padrão.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga
Em vez de apenas pedir uma resposta, o usuário pode atribuir um papel específico ao ChatGPT. Isso força o modelo a assumir um ponto de vista, entregando informações mais direcionadas.
Veja a diferença:
Genérico: “Me dê dicas de carreira.”
Específico: “Aja como um consultor de carreira especializado em tecnologia e me dê dicas para migrar de marketing para análise de dados em até um ano.”
No segundo caso, o resultado tende a ser muito mais prático, com etapas claras e relevantes para o perfil descrito.
Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37
Um comando poderoso é a fórmula “Aja como + especialista + público + formato”.
Exemplo:
“Aja como um professor de MBA em finanças e explique em linguagem simples, para profissionais de marketing, os três conceitos mais importantes de valuation em formato de lista.”
Esse tipo de prompt elimina respostas vagas porque dá ao modelo contexto, tom e formato de saída.
Estudantes: “Aja como um professor de história e resuma a Revolução Francesa em 5 parágrafos curtos para quem está no ensino médio.”
Empresários: “Aja como um consultor de inovação e sugira três formas de aplicar inteligência artificial em uma pequena empresa de varejo.”
Criadores de conteúdo: “Aja como um roteirista de YouTube e escreva um roteiro de 2 minutos sobre produtividade para jovens profissionais.”
Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado aqui
Não há estudos formais que comprovem a eficácia dessa fórmula, mas a experiência de milhares de usuários mostra que ela funciona. Ao dar papéis, contexto e formato, o ChatGPT sai do piloto automático e entrega algo mais próximo do que se espera de um especialista.
A lição é simples: a IA reflete a qualidade do comando que recebe. Quem pergunta de forma vaga recebe respostas vagas. Quem pergunta com clareza, foco e contexto abre espaço para respostas que realmente fazem diferença.
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL