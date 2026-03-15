O prompt do ChatGPT que compara produtos caros antes de você comprar

Comprar produtos caros, como celulares, notebooks, eletrodomésticos ou eletrônicos, costuma exigir pesquisa. Comparar especificações, entender diferenças entre modelos e avaliar custo-benefício pode levar tempo e exigir a consulta de várias fontes.

Uma alternativa é usar o ChatGPT para organizar essas informações em uma comparação clara entre opções. Com um comando específico, o usuário pode pedir uma análise estruturada que destaque pontos fortes, limitações e diferenças entre produtos.

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O prompt que faz a comparação

Um comando simples pode orientar o ChatGPT a analisar produtos de forma mais estruturada. Um exemplo é:

“Compare os seguintes produtos antes de eu comprar: [produto A] e [produto B]. Analise preço médio, principais diferenças, vantagens, desvantagens e qual oferece melhor custo-benefício para um usuário comum.”

Esse tipo de instrução ajuda a direcionar a resposta para pontos que realmente importam no momento da decisão.

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Quando recebe esse tipo de pedido, o ChatGPT pode estruturar a resposta em tópicos, destacando características como desempenho, recursos, durabilidade e preço médio.

Isso facilita visualizar rapidamente quais são as principais diferenças entre os modelos e quais características podem ser mais relevantes dependendo do uso.

Análise de custo-benefício

Outro ponto útil é a avaliação de custo-benefício. Em vez de olhar apenas o preço, o usuário consegue entender o que cada produto oferece em relação ao valor cobrado.

Em muitos casos, a análise pode mostrar que um modelo mais caro tem recursos que o consumidor talvez não utilize, enquanto uma opção intermediária pode atender melhor às necessidades.

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Para obter respostas mais úteis, o ideal é incluir no comando detalhes sobre o uso pretendido. Por exemplo, se o produto será usado para trabalho, estudos, jogos ou tarefas básicas.

Quanto mais contexto for incluído na pergunta, mais relevante tende a ser a comparação apresentada.