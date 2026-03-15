O prompt do ChatGPT que compara produtos caros antes de você comprar

Assistentes de IA podem ajudar consumidores a comparar produtos antes da compra (Getty Images)
Redatora
Publicado em 15 de março de 2026 às 05h00.
Comprar produtos caros, como celulares, notebooks, eletrodomésticos ou eletrônicos, costuma exigir pesquisa. Comparar especificações, entender diferenças entre modelos e avaliar custo-benefício pode levar tempo e exigir a consulta de várias fontes.
Uma alternativa é usar o ChatGPT para organizar essas informações em uma comparação clara entre opções. Com um comando específico, o usuário pode pedir uma análise estruturada que destaque pontos fortes, limitações e diferenças entre produtos.
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Um comando simples pode orientar o ChatGPT a analisar produtos de forma mais estruturada. Um exemplo é:
“Compare os seguintes produtos antes de eu comprar: [produto A] e [produto B]. Analise preço médio, principais diferenças, vantagens, desvantagens e qual oferece melhor custo-benefício para um usuário comum.”
Esse tipo de instrução ajuda a direcionar a resposta para pontos que realmente importam no momento da decisão.
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Quando recebe esse tipo de pedido, o ChatGPT pode estruturar a resposta em tópicos, destacando características como desempenho, recursos, durabilidade e preço médio.
Isso facilita visualizar rapidamente quais são as principais diferenças entre os modelos e quais características podem ser mais relevantes dependendo do uso.
Outro ponto útil é a avaliação de custo-benefício. Em vez de olhar apenas o preço, o usuário consegue entender o que cada produto oferece em relação ao valor cobrado.
Em muitos casos, a análise pode mostrar que um modelo mais caro tem recursos que o consumidor talvez não utilize, enquanto uma opção intermediária pode atender melhor às necessidades.
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Para obter respostas mais úteis, o ideal é incluir no comando detalhes sobre o uso pretendido. Por exemplo, se o produto será usado para trabalho, estudos, jogos ou tarefas básicas.
Quanto mais contexto for incluído na pergunta, mais relevante tende a ser a comparação apresentada.