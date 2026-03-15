Quantos anos fata para eu me aposentar? Esse prompt do ChatGPT responde

Ferramentas de inteligência artificial podem ajudar a fazer estimativas iniciais sobre aposentadoria (pinkomelet/Thinkstock)
Redatora
Publicado em 15 de março de 2026 às 05h00.
Calcular quanto tempo falta para se aposentar pela primeira vez pode gerar dúvidas para muitos trabalhadores brasileiros. As regras do sistema previdenciário envolvem idade mínima, tempo de contribuição e diferentes modalidades de aposentadoria, o que nem sempre é simples de entender.
O ChatGPT pode te auxiliar a organizar essas informações e fazer uma estimativa inicial.
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Com um comando específico, a ferramenta solicita dados básicos e calcula quantos anos podem faltar para a aposentadoria.
A ideia é orientar a inteligência artificial a coletar primeiro as informações essenciais e, só depois, realizar o cálculo.
Isso evita respostas genéricas e torna o resultado mais próximo da realidade de cada pessoa.
O comando pode ser escrito da seguinte forma:
“Ajude a calcular a aposentadoria de uma pessoa no Brasil. Primeiro peça idade, sexo e tempo de contribuição ao INSS. Depois calcule quantos anos faltam para se aposentar.”
Quando recebe esse tipo de instrução, o ChatGPT tende a continuar a conversa pedindo os dados necessários seguindo as instruções do comando.
A partir dessas informações, ele pode estimar quanto tempo falta para atingir os requisitos mínimos de aposentadoria.
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