Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

O manual da virada: 8 passos para donos de pequenos negócios lucrarem em 2026

Empreendedores mostram como decisões financeiras sólidas são a chave para crescimento, resiliência e lucro em um cenário econômico desafiador

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 11h09.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

Criar um negócio nunca foi tão simples, e, ao mesmo tempo, tão desafiador.

Em meio a juros altos, inflação prolongada, consumo volátil e transformações impulsionadas pela inteligência artificial, a sobrevivência empresarial depende, mais do que nunca, de uma gestão financeira rigorosa, decisões estratégicas de capital e estruturas operacionais resilientes.

Essa é a principal lição de fundadores de empresas tão distintas quanto uma fazenda orgânica, um estúdio de videogames e uma marca de kimchi. As informações foram retiradas da Fortune.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

1. Um propósito claro, mas com viabilidade financeira

Na Serenity Forge, um estúdio de videogames do Colorado, o fundador Zhenghua Yang recusa projetos lucrativos quando eles não se alinham à missão emocional da empresa.

É uma decisão de branding, sim, mas também uma decisão de finanças corporativas: alocar capital apenas em ativos que reforcem o posicionamento e garantam retorno de longo prazo.

Do outro lado do espectro, Sue Decker, da Blue Star Farm, reconstruiu sua trajetória profissional apostando em safras especiais e no investimento em estufas, uma aposta financeira que elevou margens e possibilitou receita durante o inverno. Em ambos os casos, a sustentabilidade do negócio dependeu de escolhas precisas sobre onde e como investir.

2. Conhecer o cliente — e os números

O Dividend Watch, plataforma de dados voltada para investidores aposentados, transformou um público negligenciado em um negócio SaaS lucrativo.

Como? Com foco absoluto em fluxo de caixa, modelo por assinatura e ferramentas que unem planejamento de renda e controle de despesas. Já Lauryn Chun, da Mother-in-Law’s, fez o mesmo no setor de alimentos, utilizando sua origem cultural como diferencial competitivo.

Mas o que mantém a empresa viva em tempos de custos voláteis é a gestão implacável sobre margem e negociação com fornecedores. “Sempre saiba suas margens... e você nunca fará um mau negócio”, resume Chun — uma máxima que caberia em qualquer conselho de administração.

3. Crescimento com cautela é estratégia, não fraqueza

O discurso do “cresça rápido” nem sempre é compatível com finanças saudáveis. No clube de padel Padel United Sports Club, Jon Krieger prefere abrir uma nova unidade apenas quando a anterior atinge lucratividade.

A mesma lógica é seguida por Jeremy Barker, CEO da Murphy Door, que manteve seu emprego de bombeiro até que a empresa faturasse US$ 5 milhões anuais — e só então escalou a operação.

Ambos são exemplos de como o capital precisa ser protegido, com estruturas testadas e processos padronizados antes de qualquer expansão.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

3. Fluxo de caixa como bússola

Empresas resilientes tratam o caixa como prioridade máxima. A Murphy Door trabalha com produção just-in-time, não monta uma porta sequer sem pagamento antecipado. Resultado: cada venda gera caixa imediatamente, sem necessidade de manter estoque. Essa estratégia de capital de giro enxuto salvou a empresa de crises que impactaram concorrentes com grandes estoques parados.

Já a Mother-in-Law’s enfrentou a pandemia e os choques de custo com mudanças rápidas: alterou embalagens, diversificou canais de venda e otimizou a logística. Tudo com base na análise precisa dos impactos financeiros de cada decisão.

4. Simplicidade é vantagem competitiva

Buscar crescimento a qualquer custo é um erro comum. O Dividend Watch, por exemplo, evita campanhas de marketing caras e opta por canais mais eficientes, como busca orgânica e recomendações em comunidades de investidores.

A Serenity Forge segue caminho similar: foca apenas em títulos que reforcem sua proposta de valor e evita dispersar esforços em jogos comerciais. Para as finanças corporativas, isso se traduz em concentração de recursos em áreas com maior retorno sobre o capital investido.

5. Investir antes de crescer

A Blue Star Farm fez um movimento raro: comprou estufas de alta qualidade antes mesmo de ampliar a produção. Isso permitiu cultivar o ano todo, aumentar preços e manter a equipe empregada durante o inverno.

Já a Murphy Door apostou em ferramentas digitais de design e padronização de peças, o que reduziu complexidade e evitou gargalos, uma lição valiosa sobre como antecipar investimentos em infraestrutura pode poupar milhões no futuro.

6. Adaptação rápida como diferencial financeiro

Quando a pandemia fechou os restaurantes, a Blue Star Farm transferiu seu foco para vendas diretas em feiras e mercados. A receita disparou 35% no varejo e compensou a queda no atacado.

A Mother-in-Law’s, por sua vez, diversificou formatos e canais de distribuição para enfrentar a crise logística. Essas mudanças rápidas não são apenas operacionais — são decisões financeiras que evitam colapsos de receita.

7. Cultura que sustenta resultado

As finanças corporativas não existem no vácuo: dependem de times alinhados com a visão do negócio. A Blue Star Farm mantém 3 funcionários fixos e até 11 sazonais, tratados como parceiros e treinados continuamente, o que reduz turnover e mantém a qualidade da produção.

Na Murphy Door, Barker prioriza a cultura de responsabilidade e transparência, compartilhando os números da empresa com todos e contratando com base em valores, não apenas currículos.

8. Errar rápido e barato

Na Serenity Forge, errar faz parte da estratégia. Prototipar, falhar e aprender são parte do ciclo de desenvolvimento — sempre com controle financeiro para que os erros não comprometam a operação.

O mesmo vale para Krieger, do clube de padel, que prevê de 12 a 18 meses para ajustar uma nova unidade antes de considerá-la estável. A disciplina de iteração é, no fundo, uma forma de gestão de risco financeiro.

Por que isso importa para profissionais de finanças corporativas?

A atuação em finanças corporativas exige muito mais do que leitura de balanços: envolve decisões de alocação de capital, análise de risco, controle de margem e, sobretudo, visão estratégica. Esses pequenos empresários, mesmo fora dos grandes centros financeiros, mostram como dominar essas competências é essencial para o sucesso.

Seja para fundar, gerir ou reestruturar negócios, a habilidade de transformar decisões operacionais em resultados financeiros concretos é o que separa a sobrevivência do crescimento. Em um mundo cada vez mais instável, quem domina os fundamentos da boa gestão financeira está sempre um passo à frente.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Carreira

Como fazer o ChatGPT explicar temas complexos de forma simples e prática? Basta esse frase

Duas frases pouco conhecidas que fazem o ChatGPT criar checklists perfeitos para a rotina

Isso é o que acontece quando você escreve 'explique como se eu fosse seu chefe' no ChatGPT

Quatro coisas que importam mais no currículo do que a faculdade que você frequenta, diz recrutadora

Mais na Exame

Mundo

Espanha vê como insuficiente a resposta da UE ao ataque dos EUA

Minhas Finanças

Quando começa a declaração do Imposto de Renda? Saiba como se preparar

Pop

League Of Legends fora do ar? Usuários relatam falha no jogo

Exame IN

Alexandre Santoro deixa IMC para assumir presidência do GPA