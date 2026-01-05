1 CEO, 1 bilhão em valor de mercado e 5 lições de finanças corporativas da era Amazon

Antes de se tornar CEO de uma plataforma de ensino avaliada em US$ 1,35 bilhão, Greg Hart passou mais de duas décadas aprendendo diretamente com Jeff Bezos, fundador da Amazon e Andy Jassy, CEO da empresa.

Ingressou na Amazon em 1997, quando a empresa tinha cerca de 200 funcionários, e chegou a ser conselheiro técnico do fundador e do atual CEO.

As lições de liderança, foco em cultura organizacional e estratégia financeira assimiladas nesse período estão agora moldando o presente, e o futuro, da Coursera, uma das gigantes globais em educação online. As informações foram retiradas da Fortune.

1. Cultura organizacional como ativo estratégico

Hart viu de perto como Bezos construiu um império com base em princípios claros, reforçados desde os primeiros dias da Amazon.

Inspirado por esse modelo, decidiu implantar uma estrutura semelhante na Coursera, desenvolvendo uma série de "mindsets de liderança" específicos para a história e os desafios do negócio.

Essa abordagem vai além do discurso motivacional: ela ajuda a alinhar decisões financeiras, operacionais e de produto com os valores centrais da empresa, algo fundamental para garantir consistência na gestão de capital humano e material. "Não importa o quão claro algo esteja para o time executivo, é preciso repetir constantemente para que todos na organização absorvam", afirma Hart.

2. Aceleração estratégica com base em dados e alinhamento

Ao assumir a Coursera, Hart se propôs a tornar a empresa mais ágil, com uma operação voltada ao desempenho e ao crescimento sustentável. Um dos seus primeiros movimentos foi acabar com reuniões genéricas de "all-hands" e substituir por encontros temáticos, cada um centrado em um único princípio de liderança, com exemplos práticos. A clareza de objetivos e a padronização de comunicação se traduzem em eficiência organizacional, e evitam desperdícios de tempo e recursos.

Essa disciplina organizacional é uma competência essencial para profissionais de finanças corporativas: compreender como a cultura influencia a alocação de capital, produtividade e retorno financeiro.

3. Crescimento com foco — e sem perder controle de custos

Sob sua liderança, a Coursera registrou um aumento de 44% nos cursos voltados à inteligência artificial, alcançando 1.100 programas sobre IA generativa em um universo de mais de 12 mil cursos disponíveis. A movimentação atende à crescente demanda do mercado por qualificação tecnológica, mas foi feita de forma direcionada, sem abrir mão da viabilidade financeira.

Para gestores financeiros, esse é um exemplo claro de como expandir a oferta com base em análise de demanda, viabilidade operacional e retorno sobre investimento (ROI). Crescer rápido não significa crescer desordenadamente, e Hart reforça isso ao priorizar iniciativas com impacto mensurável no médio e longo prazo.

4. Inovação controlada: liberdade com responsabilidade

Um dos diferenciais da estratégia atual da Coursera está na forma como os funcionários são incentivados a explorar a IA. Em vez de impor metas específicas, a liderança estimula a experimentação livre, sem amarras, o que gerou um movimento espontâneo de compartilhamento de boas práticas internas no fórum chamado "AI Sparks", o mais popular entre os colaboradores da empresa.

Para Hart, a inovação real vem da base, desde que a liderança crie um ambiente seguro para testar, errar e ajustar. Essa filosofia é fundamental para qualquer profissional de finanças corporativas envolvido em transformação digital: compreender o valor da inovação distribuída, sem perder o controle dos recursos e objetivos estratégicos.

5. Não basta investir em IA: é preciso saber quando medir — e quando esperar

A postura de Hart sobre a adoção da inteligência artificial revela maturidade estratégica. Em vez de buscar métricas imediatas de impacto, ele prefere estimular o uso massivo e descentralizado da tecnologia, para só depois mapear os resultados. “Se nos fixarmos em resultados imediatos agora, podemos perder uma oportunidade maior mais adiante”, afirmou.

Esse pensamento está alinhado a um princípio central das finanças corporativas: nem todo retorno é de curto prazo. Saber equilibrar investimentos estratégicos com métricas realistas de avaliação é o que permite às empresas inovar sem comprometer sua saúde financeira.

