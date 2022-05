O guia completo para você aprender inovação aberta

Este conteúdo é produzido e apresentado por Future Dojo

Nós vivemos na era da informação, certo? Hoje tudo o que queremos aprender existe na internet. Mas isso não significa que aprender algo do zero ainda seja uma tarefa sem seus desafios. Pelo tanto de informação que está sendo criada, aprender algo novo pode ser um caminho confuso e escuro. Quem você deve ouvir? Onde é o melhor lugar para aprender? Qual a melhor forma de estudar um assunto específico?

Quer saber exatamente quem seguir e por onde estudar para começar sua carreira em inovação? Baixe o Workbook gratuito da Future Dojo: Sua Carreira em Inovação

E isso é ainda mais verdade quando você vai aprender um assunto tão amplo (e até um pouco intangível) quanto inovação aberta. Hoje em dia existem muitas pessoas ensinando inovação de formas e com palavras diferentes, o que dificulta ainda mais o aprendizado de quem está começando. Mas essa missão se torna ainda mais difícil especificamente para as mulheres que têm o desejo de aprender inovação…

A Future Dojo em parceria com a B2Mamy, tem a única formação de Inovação Aberta para mulheres do Brasil. E eles fizeram isso exatamente porque, segundo eles, muitas mulheres não se sentem seguras o suficiente em seu ambiente de trabalho, para compartilhar os problemas que passam no seu dia a dia profissional e pessoal. Por isso o: Women In Innovation é uma formação para as mulheres aprenderem com outras 14 líderes de empresas gigantescas, exatamente o caminho para superar esses desafios.

Mas caso você não tenha certeza ainda se inovação é pra você, ou queira apenas alguns meios de estudar que grandes profissionais do mercado confiam… A Future Dojo decidiu resumir os melhores conteúdos sobre inovação do mercado, para que você não fique mais perdida no mar de informações complicadas que pode achar na internet. E de forma 100% gratuita.

Segue uma lista das recomendações que você vai encontrar no Workbook: Podcasts que algumas das líderes de inovação do Brasil mais escutam, newsletters que elas mais seguem, uma lista com 10 mulheres para você seguir e se inspirar sobre o tema, livros que toda inovadora deve ler, uma lista de palestras TEDx sobre empreendedorismo e inovação e além disso… uma lista de metas para você seguir e garantir seu crescimento. Quer ter isso tudo em mãos de forma gratuita? Para baixar, basta clicar no link a seguir: Workbook: Sua Carreira Em Inovação

