Nunca mais comece seu dia sem testar este prompt do ChatGPT

A cena se repete: você abre o e-mail, tenta lembrar o que era prioridade, começa várias tarefas ao mesmo tempo — e termina o dia com a sensação de que não fez nada direito.

A boa notícia? Isso pode mudar com um único hábito: começar o dia com o prompt certo no ChatGPT.

Sim, um comando simples pode transformar a IA em um planejador pessoal de produtividade, ajudando você a focar no que importa, evitar distrações e distribuir melhor o seu tempo.

O prompt que organiza seu dia antes que ele comece:

“Essas são minhas tarefas para hoje. Me ajude a organizá-las por prioridade, esforço e impacto. Depois, monte um plano de execução realista, com pausas e tempo estimado para cada atividade. Se algo puder ser delegado ou adiado, me avise.”

Com isso, o ChatGPT age como um gestor de agenda. Ele não só reorganiza sua lista, mas também racionaliza seu dia.

Como adaptar o prompt à sua rotina

Você pode enriquecer o comando com informações pessoais:

“Tenho só 4 horas disponíveis hoje.”

“Minha energia é melhor de manhã, me dê as tarefas mais difíceis primeiro.”

“Inclua pausas de 10 minutos a cada 90.”

“Quero terminar até às 17h, com tempo livre à noite.”

O ChatGPT monta um plano com base nas suas regras — e você pode refinar com um simples “ajuste o cronograma para encaixar uma reunião às 14h”.

