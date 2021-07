Nova escola de tecnologia terá cursos com a Loft e a Microsoft

A ITuring, nova edutech do fundo Abaporu, lança seus dois primeiros cursos nesta segunda-feira, 05, nas áreas de negócios e programação e com participação da Microsoft e da Loft.

O presidente da edutech, Carlos Souza, que já liderou a Udacity no Brasil, conta que o objetivo é resolver o problema da falta de mão de obra de tecnologia no Brasil.

Até 2024, a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação vê uma falta de 260 mil profissionais no mercado.

“Porém, a gente estima que hoje já sobrem 200 a 300 mil postos de tecnologias em aberto. Embora o lado que mais seja mencionado seja a quantidade, a outra face do problema é a qualidade na formação”, diz ele.

A meta da ITuring é formar 1 milhão de pessoas em tecnologia em até 10 anos. O investimento na edutech é de R$ 30 milhões.

“É importante a gente levar uma educação de qualidade em escala. Começamos trabalhando para formar três públicos: profissionais que já trabalham com tecnologia e precisam continuar aprendendo; os profissionais em mudança de carreira; e jovens dando o primeiro passo de suas carreiras na faculdade”, explica.

Para já começar resolvendo um problema do mercado, os dois primeiros cursos livres foram formulados após entrevistas com dezenas de empresas. O foco será no primeiro grupo mencionado pelo CEO. Os cursos vão acelerar a carreira de profissionais iniciantes para atuarem em cargos pleno ou sênior.

Com a Microsoft, o foco é nos programadores. O curso de 6 meses “Becoming a Modern Software Engineer” ensina os profissionais a atuar com projetos práticos, usar metodologias ágeis, trabalhar em equipe e fazer testes dos códigos.

Na parceria também com a Loft, o curso de “Análise de Dados para Negócios” de cinco meses é para ajudar pessoas com conhecimentos na área de produto ou negócios a utilizar grandes bases de dados no seu trabalho.

O CEO vê uma demanda grande de empresas oferecendo os cursos para suas equipes.

Um dos destaques é a inovação no processo de seleção para a escola. O primeiro módulo dos cursos é totalmente gratuito e os candidatos podem ter a experiência de realizar o primeiro projeto e receber feedback dos professores.

Dessa forma, as pessoas podem entender a metodologia e avaliar o conteúdo e nível do curso antes de realizar a matrícula.

A próxima etapa da ITuring é lançar um curso de ensino superior com reconhecimento do MEC, o que deve acontecer em 2022.

Para os dois primeiros cursos, o custo é de R$1.990 nas primeiras turmas. Confira como se inscrever no site.

