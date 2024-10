Quais foram os últimos 10 temas de redação do Enem e como se preparar

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. A redação é uma parte crucial desse exame, e os temas abordados refletem questões relevantes da sociedade. Conhecer os últimos temas de redação pode ajudar os candidatos a se prepararem de maneira mais eficaz. Aqui estão os últimos 10 temas de redação do Enem de 2014 a 2023, juntamente com dicas de preparação baseadas em dados oficiais.

Os últimos 10 temas de redação do Enem

2023: "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil"

2022: "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil"

2021: "A falta de empatia nas relações sociais no Brasil"

2020: "O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira"

2019: "Democratização do acesso ao cinema no Brasil"

2018: "Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet"

2017: "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil"

2016: "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil"

2015: "A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira"

2014: "Publicidade infantil em questão no Brasil"

Como se preparar para a redação do Enem

1. Estude os temas abordados

Uma maneira eficaz de se preparar é estudar os temas que já foram cobrados. Analisar a forma como os temas estão relacionados a questões sociais atuais pode ajudá-lo a desenvolver uma compreensão mais profunda do que pode ser abordado nas próximas edições do exame.

2. Pratique a escrita

A prática é essencial para aprimorar suas habilidades de redação. Faça simulados de redação baseados nos temas anteriores e peça a alguém com conhecimento em português para avaliar seu texto. Isso ajudará a identificar áreas que precisam de melhoria e a aumentar sua confiança.

3. Conheça a estrutura da redação

O Enem exige uma redação dissertativa-argumentativa. Isso significa que você deve apresentar uma tese clara, defender seu ponto de vista com argumentos coerentes e concluir com uma proposta de intervenção. Familiarize-se com essa estrutura e pratique escrevendo textos que sigam esse formato.

4. Mantenha-se atualizado

A redação do Enem muitas vezes aborda temas que estão em discussão na sociedade. Portanto, é importante estar por dentro das notícias e das questões sociais atuais. Leia jornais, revistas e sites de notícias para ter uma noção do que está sendo discutido no Brasil e no mundo.

5. Utilize dados e referências

Incluir dados e referências em sua redação pode enriquecer seu texto e dar mais credibilidade aos seus argumentos. Utilize informações de fontes confiáveis para embasar suas opiniões e propostas.