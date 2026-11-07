Média gerência sob pressão: por que esse nível virou o centro da corrida por requalificação

A cobrança por resultados continua, mas as ferramentas, os processos e as habilidades necessárias para alcançá-los estão mudando.

Entre as decisões da diretoria e a rotina dos funcionários, a média gerência passou a enfrentar uma responsabilidade adicional: conduzir a adoção da inteligência artificial sem comprometer as entregas.

Segundo levantamento divulgado pela Gartner em outubro de 2025, apenas 8% dos líderes de recursos humanos acreditavam que seus gestores possuíam as competências necessárias para utilizar IA de maneira eficaz.

O dado revela uma distância entre as expectativas das organizações e a preparação de quem precisa colocar as mudanças em funcionamento.

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Por que a média gerência está no centro dessa transformação?

Diretores podem definir investimentos em tecnologia, mas são os gerentes que precisam adaptar processos, distribuir responsabilidades e acompanhar os resultados.

A implementação de IA pode modificar tarefas de atendimento, elaboração de relatórios e análise de indicadores.

Cabe à média liderança identificar onde a tecnologia funciona e quais atividades ainda dependem de supervisão.

O que as pesquisas revelam sobre a requalificação?

O Work Trend Index 2025, da Microsoft, identificou que 51% dos gestores entrevistados esperavam que o treinamento das equipes em inteligência artificial se tornasse uma responsabilidade importante nos cinco anos seguintes.

No Brasil, o percentual chegou a 61%.

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A pesquisa indica que aprender a utilizar novas ferramentas representa apenas parte do desafio. Gerentes precisam desenvolver condições de orientar funcionários, estabelecer critérios de qualidade e avaliar os efeitos da automação.

Segundo levantamento da plataforma educacional edX, divulgado em 2025, 72% dos gestores entrevistados estavam investindo ativamente no desenvolvimento de novas competências.

Quais habilidades passaram a ser necessárias?

Conhecimentos em análise de dados, automação e inteligência artificial generativa ajudam a compreender as possibilidades tecnológicas disponíveis.

Há, porém, exigências relacionadas à gestão de pessoas. A introdução de novos sistemas pode alterar funções, criar dúvidas sobre responsabilidades e exigir treinamento adicional.

Saber avaliar riscos, acompanhar indicadores e comunicar mudanças tornou-se parte da preparação para liderar equipes que utilizam IA.

Como se preparar para essas novas responsabilidades?

A requalificação pode começar pela identificação dos processos mais afetados pela tecnologia dentro de cada departamento.

Cursos de IA aplicada aos negócios, análise de dados e gestão de mudanças oferecem caminhos para desenvolver conhecimentos relacionados a essas decisões.

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O aprendizado ganha utilidade quando envolve projetos concretos, como testar uma automação, comparar resultados e definir procedimentos de revisão.

Para a média gerência, a formação precisa acompanhar duas necessidades simultâneas: dominar as aplicações da IA e desenvolver a capacidade de orientar outras pessoas em sua utilização.