Essa ferramenta de IA está se tornando aliada dos criadores de conteúdo e desafiando o ChatGPT

Ferramenta ganha espaço entre profissionais que buscam mais profundidade e eficiência na produção de textos

Claude, inteligência artificial. (Getty Images)

Amanda de Lima
Redatora

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15h14.

Desenvolvida pela Anthropic, a Claude é uma inteligência artificial voltada à escrita e à análise de informações. A ferramenta tem ganhado espaço na criação de estruturas para textos longos, como artigos, relatórios, roteiros e newsletters, ajudando a transformar informações dispersas em narrativas coerentes.

Para criadores de conteúdo e equipes editoriais, o uso da IA nessa etapa reduz o tempo de planejamento e facilita a construção de argumentos. Em vez de substituir o trabalho humano, a Claude atua como um apoio na fase inicial, oferecendo clareza e lógica à estrutura do texto.

Para além da organização estrutural, a atuação da Claude se estende às etapas seguintes da produção de conteúdo, acompanhando o texto depois que o assunto já está definido e contribuindo para o aprimoramento da escrita.

Refinamento de linguagem e tom editorial

O uso recorrente dessa IA está no ajuste de linguagem. A Claude permite revisar textos com foco em clareza, fluidez e adequação ao público, além de adaptar o tom para diferentes contextos, como comunicação corporativa, conteúdo educacional ou artigos analíticos.

A ferramenta também ajuda a simplificar conceitos complexos sem perder precisão, um recurso valioso para quem precisa traduzir temas técnicos para audiências mais amplas.

Esse trabalho de refinamento abre espaço para um uso ainda mais estratégico da ferramenta, que passa a atuar também antes da escrita ganhar forma definitiva, apoiando a apuração e a organização do conteúdo.

Apoio à pesquisa e IA como ferramenta

A Claude tem sido utilizada como suporte na pesquisa e na organização de informações. Ao estruturar dados, destacar pontos-chave e resumir documentos extensos, a IA acelera etapas do processo criativo que costumam consumir tempo.

Esse tipo de uso é especialmente relevante em ambientes de produção contínua de conteúdo, nos quais velocidade e consistência são essenciais. Ao cuidar da organização inicial, a ferramenta libera o criador para focar na análise, no contexto e na tomada de decisões editoriais.

O crescimento do uso da Claude na criação de conteúdo reforça uma mudança mais ampla no mercado. A inteligência artificial deixa de ser vista como um atalho para produção em massa e passa a atuar como um instrumento de apoio estratégico.

Quando usada com critério, a tecnologia amplia produtividade e qualidade, sem substituir o olhar humano que dá contexto, relevância e propósito ao conteúdo.

