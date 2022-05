Neoway tem mais de 100 vagas de emprego em modelo híbrido

A Neoway, umas das maiores empresas de big data e inteligência artificial do Brasil, anuncia que está com mais de 100 vagas de emprego abertas que precisam ser preenchidas até o fim do ano.

As oportunidades são para diversos níveis de senioridade e são focadas, principalmente, em profissionais de tecnologia como desenvolvedores, cientistas de dados, engenheiros de dados e especialistas em experiência de usuário.

Além disso, a Neoway também tem posições abertas nas áreas do comercial, marketing e administrativa.

São aceitas candidaturas de qualquer lugar, já que a Neoway adota o modelo híbrido de trabalho (que mescla momentos nos escritórios de Florianópolis ou São Paulo com o home office) ou 100% remoto.

A empresa não informa a faixa salarial das posições. Como benefícios, a empresa oferece vale alimentação/refeição, plano de assistência médica e odontológica, entre outros.

Como se inscrever

Os interessados em trabalhar na Neoway podem realizar a inscrição na página oficial da empresa na plataforma Kenoby.

