BCG abre processo seletivo exclusivo para profissionais pretos e pardos

O Boston Consulting Group (BCG), empresa americana de consultoria empresarial, anuncia que a segunda edição do programa Black@BCG está com inscrições abertas.

O Black@BCG, que chega à sua segunda edição em 2022, é um programa de recrutamento do BCG que visa contratar e desenvolver profissionais negros e pardos, com foco em aumentar a diversidade entre seus funcionários.

Além de vagas de emprego exclusivas nas áreas de Associate, Intern e Summer Intern, o programa ainda oferece treinamentos e mentorias para que os candidatos se preparem para o processo seletivo. Os candidatos precisam ser de São Paulo ou do Rio de Janeiro.

O calendário de ações do processo seletivo acontece em seis encontros que cobrem temas como conceitos de negócio, dicas para as avaliações e uma prova online, que acontece no dia 21.

Como se inscrever

Os interessados em se inscrever para o processo seletivo do BCG devem acessar o site oficial de contratação do projeto. As inscrições vão até o dia 18 de maio.

