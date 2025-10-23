Carreira

‘Não existe transformação digital sem saúde mental’, diz executiva da TIM

Com investimento anual de R$ 10 milhões em educação, a operadora aposta em upskilling, bem-estar e propósito para preparar os funcionários para as transformações da era digital

Maria Antonietta Russo, CHRO da TIM Brasil: “Transformação digital não é agenda de RH, é da empresa” (Divulgação/Divulgação)

Layane Serrano
Repórter

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 19h30.

Cerca de 170 milhões de empregos serão criados e 92 milhões extintos até 2030, segundo o relatório The Future of Jobs Report, do Fórum Econômico Mundial. Atenta a essa tendência, a operadora de telefonia TIM fez da requalificação profissional o eixo central da sua estratégia de negócios.

“A transformação digital não é uma agenda de RH, é uma agenda da empresa”, afirma Maria Antonietta Russo, vice-presidente de Pessoas, Cultura e Organização da TIM Brasil.

À frente de uma equipe de mais de 9 mil funcionários, a executiva acredita que o futuro das empresas depende da capacidade de preparar pessoas para novas competências — técnicas, cognitivas e emocionais.

“Queremos pessoas preparadas para novos desafios, mas também equilibradas emocionalmente. Não existe transformação digital sem saúde mental e sem propósito”, diz.

Investimento de milhões em educação, tecnologia e pessoas

Com esse foco, a TIM investe cerca de R$ 10 milhões por ano em educação, combinando trilhas de upskilling e reskilling com iniciativas de desenvolvimento humano e bem-estar. Sob o guarda-chuva do programa Onda Digital, a empresa criou academias internas — entre elas a Leadership Academy — que funcionam como laboratórios de aprendizado contínuo.

“Criamos uma rede de aprendizado com escolas e universidades para formar competências que acompanhem as transformações do negócio”, diz a executiva. O resultado: 62 mil horas de treinamento entre junho e setembro, com adesão de 80% dos funcionários.

A companhia também estimula o protagonismo individual. Oferece acesso gratuito aos cursos de idiomas por meio de uma plataforma, extensível a familiares, e exige que todos os estagiários aprendam inglês. “O idioma já faz parte das competências digitais essenciais”, afirma Antonietta.

A conexão que começa de dentro

Embora seja uma empresa de telecomunicações — e entregue um smartphone com plano ilimitado a todos os funcionários —, a TIM defende que a verdadeira conexão começa de dentro. O programa Sintonize em Você reforça essa ideia, lembrando os colaboradores da importância de se desconectar para se reconectar.

“Em uma empresa de tecnologia, é uma responsabilidade lembrar a todos que também é importante voltar a sintonizar consigo mesmo”, diz executiva. “A pandemia nos ensinou que é preciso cuidar das pessoas antes da crise, e não depois dela”.

Com esses benefícios, a TIM foi destaque entre as três empresas que mais ponturam no Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025, na categoria de 5.000 a 10.000 funcionários.

