Na C&A, o novo “idioma” do varejo é gente bem treinada e diversidade

Poderia ser só mais um projeto de capacitação. Mas na C&A, iniciativas de treinamento ganham contornos estratégicos e se conectam diretamente com a cultura da empresa. Um exemplo é o programa criado recentemente para aprimorar o atendimento nas lojas da rede e formar os profissionais da ponta com uma nova visão sobre experiência do cliente.

“É como ensinar um novo idioma”, diz Carolina Borghesi, vice-presidente de Gente, Cultura e ESG. Lançado a partir da loja do Center Norte, na zona norte da capital paulista, o modelo de treinamento já está sendo implementado em todos os distritos da companhia, com o apoio de uma estrutura robusta de 27 gerentes de treinamento dedicados ao desenvolvimento dos mais de 15 mil funcionários da C&A.

A estratégia mira tanto o impacto na experiência da consumidora quanto o fortalecimento da cultura interna, um dos pilares mais valorizados pela empresa. “Queremos ver proficiência nesse novo jeito de atender, com acolhimento, escuta e presença humana somados à tecnologia”, diz Borghesi.

A C&A é uma das poucas empresas do varejo brasileiro a adotar metas públicas de diversidade. No ano passado, a companhia alcançou a presença de 30% de pessoas negras, pardas e indígenas em cargos de liderança.

Outro marco importante é o avanço da liderança feminina. Hoje, 66% dos cargos de liderança na empresa são ocupados por mulheres, incluindo posições no conselho de administração, na vice-presidência e em áreas historicamente masculinas, como tecnologia.

“Não é só sobre diversidade na base, temos uma liderança diversa e isso reverbera em todas as camadas da companhia”, destaca Carolina Borghesi, VP de Gente, Cultura e ESG.

Programas afirmativos, como o Estágio Afirmativo e o Trainee Mulheres em Tech, reforçam esse compromisso. “A diversidade não é só meta, é prática diária e parte da nossa estratégia de negócio”, afirma a executiva.

Na C&A, o futuro do varejo começa com gente bem treinada, diversa e preparada para mudar os resultados da companhia.

Com esses benefícios, a C&A foi destaque entre as três empresas que mais ponturam no Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025, na categoria de 10.000 a 20.000 funcionários.