Não entendeu um assunto? Com este prompt, é possível ativar o ‘modo explicativo’ do ChatGPT

Carreira em inteligência artificial pede o desenvolvimento de habilidades técninas e comportamentais (Andriy Onufriyenko/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 05h00.
Entender um tema complicado pode ser difícil. Mas explicar esse mesmo tema de forma simples exige clareza, lógica e objetividade.
A boa notícia? O ChatGPT consegue fazer isso com excelência, desde que receba o comando certo.
Com apenas uma frase, qualquer pessoa pode transformar a IA em uma máquina de explicações acessíveis, perfeitas para quem está aprendendo algo novo ou precisa entender o básico antes de se aprofundar.
O comando que você pode usar é muito fácil:
“Explique este assunto como se eu tivesse 10 anos. Use linguagem simples, frases curtas e exemplos do dia a dia.”
Você pode ir além e pedir variações como:
A cada ajuste, o ChatGPT encontra formas novas de tornar o conteúdo mais acessível — sem perder o sentido.