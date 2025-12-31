Carreira

Não entendeu um assunto? Com este prompt, é possível ativar o ‘modo explicativo’ do ChatGPT

Com esse comando, o ChatGPT transforma qualquer assunto em uma explicação simples, clara e fácil de entender

Carreira em inteligência artificial pede o desenvolvimento de habilidades técninas e comportamentais (Andriy Onufriyenko/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 05h00.

Entender um tema complicado pode ser difícil. Mas explicar esse mesmo tema de forma simples exige clareza, lógica e objetividade. 

A boa notícia? O ChatGPT consegue fazer isso com excelência, desde que receba o comando certo.

Com apenas uma frase, qualquer pessoa pode transformar a IA em uma máquina de explicações acessíveis, perfeitas para quem está aprendendo algo novo ou precisa entender o básico antes de se aprofundar.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui 

O comando que você pode usar é muito fácil:

“Explique este assunto como se eu tivesse 10 anos. Use linguagem simples, frases curtas e exemplos do dia a dia.”

A personalização pode te ajudar ainda mais

Você pode ir além e pedir variações como:

  • “Explique como se fosse para uma criança curiosa e esperta.”
  • “Agora explique como se fosse um professor do ensino fundamental.”
  • “Adicione uma metáfora divertida para deixar mais fácil de lembrar.”

  • “Conte como se fosse uma historinha curta.”

A cada ajuste, o ChatGPT encontra formas novas de tornar o conteúdo mais acessível — sem perder o sentido.

EXAME libera vagas para curso gratuito de IA

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial. 
O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.  O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos. 
O que você vai aprender?
 
- Automatizar tarefas repetitivas.  
- Personalizar sua abordagem profissional. 
- Tomar decisões inteligentes com base em dados.  
- Conectar-se melhor com clientes e colegas.  
- Aumentar sua produtividade e credibilidade.  
Para garantir a sua vaga, clique aqui
