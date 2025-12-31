Não entendeu um assunto? Com este prompt, é possível ativar o ‘modo explicativo’ do ChatGPT

Entender um tema complicado pode ser difícil. Mas explicar esse mesmo tema de forma simples exige clareza, lógica e objetividade.

A boa notícia? O ChatGPT consegue fazer isso com excelência, desde que receba o comando certo.

Com apenas uma frase, qualquer pessoa pode transformar a IA em uma máquina de explicações acessíveis, perfeitas para quem está aprendendo algo novo ou precisa entender o básico antes de se aprofundar.

O comando que você pode usar é muito fácil:

“Explique este assunto como se eu tivesse 10 anos. Use linguagem simples, frases curtas e exemplos do dia a dia.”

A personalização pode te ajudar ainda mais

Você pode ir além e pedir variações como:

“Explique como se fosse para uma criança curiosa e esperta.”

“Agora explique como se fosse um professor do ensino fundamental.”

“Adicione uma metáfora divertida para deixar mais fácil de lembrar.”

“Conte como se fosse uma historinha curta.”



A cada ajuste, o ChatGPT encontra formas novas de tornar o conteúdo mais acessível — sem perder o sentido.

