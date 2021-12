MovilePay vai abrir mais de 100 vagas remotas até março de 2022

A MovilePay, fintech de soluções de pagamento do ecossistema Movile, tem uma missão para o próximo ano: ampliar a adoção da conta digital do iFood no Brasil. Para isso, a empresa procura reforços para a equipe e planeja abrir 130 vagas de emprego até março de 2022.

Todas as oportunidades serão para trabalho remoto e principalmente nas equipes de tecnologia, crédito e banking.

A maioria das vagas será para o nível sênior e especialista, como para desenvolvedora backend, Product Manager, Product Owner e cientista de dados para modelagem de crédito.

As contratações vão começar desde já: a fintech tem a previsão de abrir 45% das posições até o final do ano.

Segundo Roberta Porcelli, diretora do time de Gente da MovilePay, a empresa busca por um perfil de pessoas disruptivas e empreendedoras, com olhar voltado para a inovação.

“Elas vão nos ajudar a alcançar a nosso sonho grande de ser a maior fintech do Brasil e a carteira digital preferida de 100 milhões de pessoas", afirma.

Os interessados poderão encontrar as vagas pelo LinkedIn da fintech conforme forem sendo divulgadas.

